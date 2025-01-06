https://ria.ru/20250106/renkhap-1992635174.html

КНДР пустила баллистическую ракету средней дальности, пишут СМИ

КНДР пустила баллистическую ракету средней дальности, пишут СМИ - РИА Новости, 06.01.2025

КНДР пустила баллистическую ракету средней дальности, пишут СМИ

КНДР запустила одну, предположительно, баллистическую ракету средней дальности из района Пхеньяна в направлении Японского моря, передает агентство Ренхап со... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T07:48:00+03:00

2025-01-06T07:48:00+03:00

2025-01-06T07:48:00+03:00

в мире

пхеньян

японское море

сша

объединенный комитет начальников штабов (сша)

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СЕУЛ, 6 янв - РИА Новости. КНДР запустила одну, предположительно, баллистическую ракету средней дальности из района Пхеньяна в направлении Японского моря, передает агентство Ренхап со ссылкой на Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи (ОКНШ). Ранее сообщалось, что КНДР впервые в этом году запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. По данным ОКНШ, военные зафиксировали запуск одной ракеты из района Пхеньяна около полудня. "Северная Корея пустила баллистическую ракету в сторону Японского (Восточного) моря", - сообщили военные. Они анализируют дальность полета ракеты и другие детали. "Военные усилили наблюдение и контроль в рамках подготовки к возможным дальнейшим запускам, тесно обмениваются информацией о северокорейских баллистических ракетах с США и Японией, а также поддерживают состояние полной боевой готовности", - заявили в ОКНШ. Как отмечает агентство, запуск баллистической ракеты КНДР стал первым в этом году и произошел через два месяца после запуска баллистической ракеты малой дальности (SRBM) 5 ноября 2024 года.

https://ria.ru/20250106/kndr-1992632155.html

https://ria.ru/20241219/kndr-1990022851.html

пхеньян

японское море

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, пхеньян, японское море, сша, объединенный комитет начальников штабов (сша)