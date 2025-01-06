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Похищенного в Грузии россиянина нашли мертвым в реке Накра
Похищенного в Грузии россиянина нашли мертвым в реке Накра - РИА Новости, 06.01.2025
Похищенного в Грузии россиянина нашли мертвым в реке Накра
Похищенный в Грузии россиянин найден мертвым в реке Накра, заявило МВД страны. РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T19:41:00+03:00
2025-01-06T19:41:00+03:00
2025-01-06T20:08:00+03:00
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ТБИЛИСИ, 6 янв — РИА Новости. Похищенный в Грузии россиянин найден мертвым в реке Накра, заявило МВД страны.В соцсетях ранее сообщалось, что в селе Накра в регионе Самегрело-Сванети неизвестные напали на семейную пару из России. Злоумышленники перегородили дорогу, угрожали оружием и увезли мужчину. "Чтобы скрыть преступление, обвиняемые позже бросили тело в реку и скрылись", — говорится в заявлении. По информации ведомства, накануне неизвестные ограбили двух иностранцев, следовавших из Зугдиди в Местию. Преступники похитили их мобильные телефоны, а также нанесли одному из них огнестрельное ранение. По данным министерства, тело мужчины нашли в реке Накра на территории Местийского муниципалитета. Задержанным грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.
https://ria.ru/20250106/gruziya-1992667888.html
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в мире, грузия
Похищенного в Грузии россиянина нашли мертвым в реке Накра
Похищенного в Грузии россиянина нашли мертвым в реке Накра, обвиняемых задержали