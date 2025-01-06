https://ria.ru/20250106/raskhod-1992675025.html
Эксперты объяснили, почему зимой растет расход топлива
Эксперты объяснили, почему зимой растет расход топлива - РИА Новости, 06.01.2025
Эксперты объяснили, почему зимой растет расход топлива
Потребление любого вида топлива растет в зимний период - в первую очередь из-за необходимости в условиях пониженных температур прогревать мотор и салон... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T17:06:00+03:00
2025-01-06T17:06:00+03:00
2025-01-06T17:06:00+03:00
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Потребление любого вида топлива растет в зимний период - в первую очередь из-за необходимости в условиях пониженных температур прогревать мотор и салон автомобиля, объяснили опрошенные РИА Новости эксперты. "Расход топлива в любом случае повышается зимой, потому что и на прогрев двигателя больше тратится, и на кондиционер. Если мы говорим о сжиженных углеводородных газах (СУГах), то стандартная практика: запуск двигателя на бензине (бутане - ред.) и дальнейшая езда уже на газе (пропане - ред.)", - сказал зампред наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер", объединения производителей и продавцов энергоресурсов, Дмитрий Гусев. "Бутан при температуре ниже 10 градусов становится жидким. По сути дела, бутановая фракция зимой идет в бензин, а с точки зрения газомоторки зимой больше ездят на пропане", - добавил он. Его слова подтверждает и заместитель директора группы корпоративных рейтингов АКРА Олег Моргунов. "Зимой автомобилисты используют больше топлива из-за необходимости прогреть мотор перед поездкой и работы обогревателя. В частности, использование СУГов в зимний период (газобаллонное оборудование) сопряжено с повышенным расходом, на который влияет изменение соотношения пропан-бутана в топливе в зимний период", - сказал он. Комментируя цены на топливо в период холодов, Моргунов отметил, что для нефтепродуктов зимние месяцы традиционно являются периодом низкого спроса вследствие снижения автомобильного туризма и отсутствия сельскохозяйственных работ. В связи с этим наблюдается снижение стоимости марок Аи-92 и Аи-95, а также дизтоплива и СУГов. Тем временем рост цен на метан в целом совпадает с темпами инфляции, добавил Гусев. Однако, по мнению эксперта, более целесообразно было бы зафиксировать цены на метан на определенный период времени - например, на пять лет. Это позволило бы повысить спрос на газомоторное топливо.
https://ria.ru/20250105/shtraf-1991941627.html
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аи-92, аи-95, авто, общество, россия, топливо, бензин
АИ-92, АИ-95, Авто, Общество, Россия, Топливо, Бензин
Эксперты объяснили, почему зимой растет расход топлива
Расход топлива зимой растет из-за необходимости прогревать мотор и салон авто
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Потребление любого вида топлива растет в зимний период - в первую очередь из-за необходимости в условиях пониженных температур прогревать мотор и салон автомобиля, объяснили опрошенные РИА Новости эксперты.
"Расход топлива в любом случае повышается зимой, потому что и на прогрев двигателя больше тратится, и на кондиционер. Если мы говорим о сжиженных углеводородных газах (СУГах), то стандартная практика: запуск двигателя на бензине (бутане - ред.) и дальнейшая езда уже на газе (пропане - ред.)", - сказал зампред наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер", объединения производителей и продавцов энергоресурсов, Дмитрий Гусев.
"Бутан при температуре ниже 10 градусов становится жидким. По сути дела, бутановая фракция зимой идет в бензин, а с точки зрения газомоторки зимой больше ездят на пропане", - добавил он.
Его слова подтверждает и заместитель директора группы корпоративных рейтингов АКРА Олег Моргунов
. "Зимой автомобилисты используют больше топлива из-за необходимости прогреть мотор перед поездкой и работы обогревателя. В частности, использование СУГов в зимний период (газобаллонное оборудование) сопряжено с повышенным расходом, на который влияет изменение соотношения пропан-бутана в топливе в зимний период", - сказал он.
Комментируя цены на топливо в период холодов, Моргунов отметил, что для нефтепродуктов зимние месяцы традиционно являются периодом низкого спроса вследствие снижения автомобильного туризма и отсутствия сельскохозяйственных работ. В связи с этим наблюдается снижение стоимости марок Аи-92 и Аи-95, а также дизтоплива и СУГов.
Тем временем рост цен на метан в целом совпадает с темпами инфляции, добавил Гусев. Однако, по мнению эксперта, более целесообразно было бы зафиксировать цены на метан на определенный период времени - например, на пять лет. Это позволило бы повысить спрос на газомоторное топливо.