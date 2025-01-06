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В Курской области сбили ракету ВСУ
В Курской области сбили ракету ВСУ - РИА Новости, 06.01.2025
В Курской области сбили ракету ВСУ
Еще одна ракета ВСУ была сбита в приграничном районе Курской области, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба правительства региона. РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T14:56:00+03:00
2025-01-06T14:56:00+03:00
2025-01-06T14:59:00+03:00
курская область
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Еще одна ракета ВСУ была сбита в приграничном районе Курской области, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба правительства региона."Еще одна ракета ВСУ была сбита в приграничном районе Курской области. Благодарим наших бойцов ПВО!" - говорится в сообщении.
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курская область, вооруженные силы украины, россия, безопасность
Курская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
В Курской области сбили ракету ВСУ
Оперштаб Курской области: ПВО сбила над регионом еще одну ракету ВСУ