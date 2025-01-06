https://ria.ru/20250106/rada-1992664637.html

В Раде заявили о случаях аннулирования отсрочки от мобилизации

В Раде заявили о случаях аннулирования отсрочки от мобилизации - РИА Новости, 06.01.2025

В Раде заявили о случаях аннулирования отсрочки от мобилизации

Депутат Верховной рады Александр Федиенко заявил о фактах аннулирования сотрудниками военкоматов на Украине отсрочки от мобилизации забронированным сотрудникам... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T14:30:00+03:00

2025-01-06T14:30:00+03:00

2025-01-06T14:30:00+03:00

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Федиенко заявил о фактах аннулирования сотрудниками военкоматов на Украине отсрочки от мобилизации забронированным сотрудникам критически важных предприятий. Федиенко 19 декабря заявлял, что сотрудники военкоматов на Украине начали мобилизовать даже тех работников предприятий, у которых есть подтверждающие наличие брони документы. По его словам, аргументируют это отсутствием данных в едином электронном реестре военнообязанных "Оберег". "Получил ответ по мобилизации забронированного работника. То есть так теперь можно аннулировать отсрочку работнику критически важного предприятия, даже не обратив внимание что он был забронирован", - написал Федиенко в своем Telegram-канале. По его словам, проблема в том, что такого человека демобилизовать нельзя. Он считает, что из-за подобных случаев вся система брони сотрудников от мобилизации теряет доверие. "Вы можете поставить зарплату хоть сто тысяч, но вы не сможете обезопасить вашего работника от дальнейшей мобилизации", - добавил Федиенко. Украинский премьер Денис Шмыгаль ранее сообщал, что кабмин Украины обновил порядок предоставления брони от службы военнообязанным сотрудникам и обновил критерии критически важных предприятий для экономики страны. Согласно новым правилам, все бронирования будут осуществляться с 1 декабря. Будет происходить ежемесячный мониторинг предприятий и организаций на соответствие всем критериям. Для всех, кто уже имеет отсрочки, будет переходный период на новые условия до 28 февраля. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20250105/ukraina-1992612787.html

https://ria.ru/20241113/vsu-1983558758.html

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в мире, украина, денис шмыгаль, верховная рада украины