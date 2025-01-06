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В Белгородской и Курской областях сбили четыре беспилотника ВСУ
В Белгородской и Курской областях сбили четыре беспилотника ВСУ - РИА Новости, 06.01.2025
В Белгородской и Курской областях сбили четыре беспилотника ВСУ
Российские средства ПВО уничтожили четыре беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T14:13:00+03:00
2025-01-06T14:13:00+03:00
2025-01-06T14:14:00+03:00
курская область
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили четыре беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ."Шестого января с 11.00 до 13.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата. По два БПЛА сбиты над территориями Белгородской и Курской областей", - говорится в сообщении
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курская область, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Курская область, Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
В Белгородской и Курской областях сбили четыре беспилотника ВСУ
Минобороны: ПВО сбила украинских БПЛА над Белгородской и Курской областями