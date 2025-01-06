https://ria.ru/20250106/pvo-1992663336.html

В Белгородской и Курской областях сбили четыре беспилотника ВСУ

В Белгородской и Курской областях сбили четыре беспилотника ВСУ - РИА Новости, 06.01.2025

В Белгородской и Курской областях сбили четыре беспилотника ВСУ

Российские средства ПВО уничтожили четыре беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T14:13:00+03:00

2025-01-06T14:13:00+03:00

2025-01-06T14:14:00+03:00

курская область

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fc385546a8c6d57190c17a47f5fdb47.jpg

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили четыре беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ."Шестого января с 11.00 до 13.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата. По два БПЛА сбиты над территориями Белгородской и Курской областей", - говорится в сообщении

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность