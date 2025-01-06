https://ria.ru/20250106/pvo-1992633543.html

Силы ПВО за ночь уничтожили 12 украинских беспилотников

Силы ПВО за ночь уничтожили 12 украинских беспилотников - РИА Новости, 06.01.2025

Силы ПВО за ночь уничтожили 12 украинских беспилотников

Средства ПВО за ночь уничтожили 12 украинских беспилотников над четырьмя регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T07:11:00+03:00

2025-01-06T07:11:00+03:00

2025-01-06T08:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

брянская область

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Средства ПВО за ночь уничтожили 12 украинских беспилотников над четырьмя регионами, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов", — уточнили в ведомстве.Из них:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20250106/bespilotnik-1992626891.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, брянская область, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)