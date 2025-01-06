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Силы ПВО за ночь уничтожили 12 украинских беспилотников - РИА Новости, 06.01.2025
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07:11 06.01.2025 (обновлено: 08:18 06.01.2025)
https://ria.ru/20250106/pvo-1992633543.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 12 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь уничтожили 12 украинских беспилотников - РИА Новости, 06.01.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили 12 украинских беспилотников
Средства ПВО за ночь уничтожили 12 украинских беспилотников над четырьмя регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T07:11:00+03:00
2025-01-06T08:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
брянская область
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Средства ПВО за ночь уничтожили 12 украинских беспилотников над четырьмя регионами, сообщили в Минобороны.&quot;В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов&quot;, — уточнили в ведомстве.Из них:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250106/bespilotnik-1992626891.html
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россия, безопасность, брянская область, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Брянская область, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО за ночь уничтожили 12 украинских беспилотников

Силы ПВО за ночь уничтожили 12 украинских дронов над российскими регионами

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил России в пункте управления ЗРК
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления ЗРК - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления ЗРК. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Средства ПВО за ночь уничтожили 12 украинских беспилотников над четырьмя регионами, сообщили в Минобороны.
«

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов", — уточнили в ведомстве.

Из них:
  • в Курской области ликвидировали семь дронов;
  • в Белгородской и Брянской — по два;
  • над Крымом — один БПЛА.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
Военнослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса Тор М2У - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
В Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал село
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьБрянская областьКурская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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