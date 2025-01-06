https://ria.ru/20250106/pvo-1992633543.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 12 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь уничтожили 12 украинских беспилотников - РИА Новости, 06.01.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили 12 украинских беспилотников
Средства ПВО за ночь уничтожили 12 украинских беспилотников над четырьмя регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T07:11:00+03:00
2025-01-06T07:11:00+03:00
2025-01-06T08:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Средства ПВО за ночь уничтожили 12 украинских беспилотников над четырьмя регионами, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов", — уточнили в ведомстве.Из них:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250106/bespilotnik-1992626891.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность, брянская область, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Брянская область, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО за ночь уничтожили 12 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь уничтожили 12 украинских дронов над российскими регионами