"Горькая правда". В США неожиданно высказались о Путине
Дэвис считает, что у Путина есть ключевое преимущество в переговорах по Украине
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит по видеосвязи оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит по видеосвязи оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. У президента России Владимира Путина есть ключевое преимущество в переговорах по Украине, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в интервью индийскому порталу Wion.
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"Вот горькая правда: не имеет значения, если в переговорах будет участвовать Дональд Трамп или кто-либо другой, поскольку у Владимира Путина есть ключевое преимущество в этом процессе", — указал эксперт.
Дэвис считает, что России нет необходимости завершать конфликт переговорами, поскольку страна может военным путем достичь его урегулирования.
На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще стали говорить о необходимости начала мирных переговоров. Зеленский, запретивший на законодательном уровне вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать требование Киева о возвращении к границам 1991 года.
В конце ноября Зеленский рассказал в интервью телеканалу Sky News, что остановить горячую фазу конфликта на Украине можно, приняв под "зонтик НАТО" подконтрольную Киеву территорию. Западные СМИ и некоторые политики охарактеризовали это как сигнал о его готовности к территориальным уступкам. А уже в декабре победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп после встречи с Зеленским заявил, что тот хочет прекращения огня и заключения мира.