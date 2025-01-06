https://ria.ru/20250106/putin-1992663769.html

"Горькая правда". В США неожиданно высказались о Путине

"Горькая правда". В США неожиданно высказались о Путине - РИА Новости, 06.01.2025

"Горькая правда". В США неожиданно высказались о Путине

У президента России Владимира Путина есть ключевое преимущество в переговорах по Украине, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в интервью... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T14:20:00+03:00

2025-01-06T14:20:00+03:00

2025-01-06T15:03:00+03:00

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. У президента России Владимира Путина есть ключевое преимущество в переговорах по Украине, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в интервью индийскому порталу Wion."Вот горькая правда: не имеет значения, если в переговорах будет участвовать Дональд Трамп или кто-либо другой, поскольку у Владимира Путина есть ключевое преимущество в этом процессе", — указал эксперт.Дэвис считает, что России нет необходимости завершать конфликт переговорами, поскольку страна может военным путем достичь его урегулирования.На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще стали говорить о необходимости начала мирных переговоров. Зеленский, запретивший на законодательном уровне вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать требование Киева о возвращении к границам 1991 года.В конце ноября Зеленский рассказал в интервью телеканалу Sky News, что остановить горячую фазу конфликта на Украине можно, приняв под "зонтик НАТО" подконтрольную Киеву территорию. Западные СМИ и некоторые политики охарактеризовали это как сигнал о его готовности к территориальным уступкам. А уже в декабре победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп после встречи с Зеленским заявил, что тот хочет прекращения огня и заключения мира.

https://ria.ru/20250106/vsu-1992658869.html

https://ria.ru/20250106/bayden-1992653015.html

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в мире, украина, россия, киев, дональд трамп, владимир путин, нато