Тур на день. Что посмотреть в ближайших к Москве городах за несколько часов

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости, Мария Селиванова. Интерес к коротким — однодневным — поездкам в России за год вырос на десять процентов. Такой формат отдыха позволяет не тратиться на отели и за несколько часов осмотреть достопримечательности близлежащих городов. Куда отправиться в новогодние каникулы, чтобы провести один из праздничных дней легко и с удовольствием, — в материале РИА Новости.ТулаНа "Ласточке" от Москвы до Тулы — всего два часа. Первым делом отправляйтесь в кремль, возведенный в XVI веке. Там соборы — действующий Успенский и Богоявленский, в котором теперь филиал музея оружия. В атриуме на территории кремля в каникулы показывают новогодний спектакль "Чудеса в Дедморозовке".Рядом с кремлем — музеи символов города, самоваров и гармони. Напротив, на площади Ленина, — каток, аттракционы и ярмарка.На местном Арбате — улице Металлистов — фестиваль новогодних елок. Там же почти в каждом купеческом особняке — кафе, ресторан, маленький музей (например, советской игрушки) или сувенирный магазин.Казанская набережная реки Упы — место для прогулок, концертов. Обратите внимание на необычные арт-объекты и зимний кинотеатр.Еще в Туле нужно обязательно посетить музей оружия — есть экспонаты XIV века. К праздникам для детей подготовили интерактивную программу "Секрет новогоднего волшебства".ТверьОт Москвы до Твери на "Ласточке" — один час 40 минут. От вокзала до центра на такси — десять минут.Главная новогодняя елка города высотой 14 метров стоит на восьмиугольной площади Ленина, тут же — снеговики и олени в светодиодной подсветке, а также каток и зона развлечений для детей.Неподалеку туристическое сердце города — пешеходная улица Трехсвятская, где много кафе и сувенирные магазины. Там пройдет рождественская ярмарка.На пересечении с бульваром Радищева — памятник певцу Михаилу Кругу, который родился и жил в Твери. Тут туристы делают селфи. По соседству — Музей живописи Валентина Сидорова, тоже местного уроженца. Его называли королем неба за способность передать на холсте красоту волжских восходов и закатов.Выделите время на посещение Императорского путевого дворца — самого известного музея города. В XIX веке он был центром светской жизни, а сейчас тут картинная галерея — работы Левитана, Шишкина, Коровина, Врубеля. Интерьеры — старинная мебель, картины, гравюры.Загляните и в императорские комнаты на вокзале, где останавливались монархи по дороге из одной столицы в другую. Оцените старинные камины, люстры с гербами, узорчатый паркет, красивую мебель.Сергиев ПосадЗдесь главная достопримечательность — Троице-Сергиева лавра. Из столицы — всего полтора часа на электричке с Ярославского вокзала. Первая точка для панорамных фотографий — Блинная гора, отсюда — красивый вид на город и монастырь.Главный собор — Успенский. Синие и золотые маковки венчают именно его крышу. На территории обители — деревянный гроб и мощи Сергия Радонежского, камень из Гроба Господня. А еще — самый большой в стране колокол весом 72 тонны.В драмтеатре, музеях советского детства и частных коллекций — новогодние программы для детей и взрослых, мастер-классы и квесты. В парке "Скитские пруды" — каток. Тематические экскурсии — в музее-заповеднике "Абрамцево" и в Хотьково, в этнопарке "Кочевник". Вы увидите самую большую юрту в России, где вам предложат попробовать буузы, кумыс, сбитень, травяной чай. Знакомство с традиционными жилищами кочевых народов, возможность пообщаться с верблюдами, яками, ездовыми собаками — включены.КлинИз Москвы в Клин на "Ласточке" — час. Зима — самое время для визита. Город туристическим не считается, но есть два места, которые нельзя пропустить.В музее елочной игрушки "Клинское подворье" собраны новогодние украшения разных эпох. В 12 залах — нарядные елки, игрушки из фольги, бумаги, стекла, тематические коллекции, выпускавшиеся к праздникам — Дню космонавтики, Дню защитника Отечества, расписанные вручную шары, белки, бабочки, звезды. Отдельно — коллекция дедов-морозов и снегурочек.Проводятся мастер-классы по росписи игрушек.И конечно, туристов ждут в музее П. И. Чайковского. Именно в Клину, в арендованном доме, он написал музыку к балетам "Щелкунчик" и "Спящая красавица". В двухэтажном особняке, скрытом от глаз в ухоженном парке, сохранились рояль, фотографии и предметы быта композитора.На Советской площади — главной в городе — ярмарка, елочный базар. Их тоже стоит посетить.КоломнаВ этом небольшом городе в 80 километрах от Москвы — полсотни музеев. В том числе — патефона, фарфора, трамваев, фотографии, мыловарения. А также пастилы и калачей — там раскрывают секреты их приготовления.На Житной площади в нескольких кварталах от местного кремля — рождественская ярмарка. Чай, пастила, развлекательные мероприятия.В кремле вы увидите воинов-ратоборцев в доспехах, защищавших город от Золотой Орды. Можно пострелять из лука и арбалета, освоить бой подушками, принять участие в соревновании по бегу в мешках и поводить хороводы.
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Туризм, Туризм, Маршруты - Туризм, Москва, Тверь, Тула, Сергий Радонежский, Снегурочка, Новый год 2025, Новый год, Коломна, Клин, Сергиев Посад, Московская область (Подмосковье), куда поехать в выходные, куда поехать, что посмотреть , Достопримечательности
Тур на день. Что посмотреть в ближайших к Москве городах за несколько часов
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости, Мария Селиванова. Интерес к коротким — однодневным — поездкам в России за год вырос на десять процентов. Такой формат отдыха позволяет не тратиться на отели и за несколько часов осмотреть достопримечательности близлежащих городов. Куда отправиться в новогодние каникулы, чтобы провести один из праздничных дней легко и с удовольствием, — в материале РИА Новости.
Тула
На "Ласточке" от Москвы до Тулы — всего два часа. Первым делом отправляйтесь в кремль, возведенный в XVI веке. Там соборы — действующий Успенский и Богоявленский, в котором теперь филиал музея оружия. В атриуме на территории кремля в каникулы показывают новогодний спектакль "Чудеса в Дедморозовке".
Неподалеку туристическое сердце города — пешеходная улица Трехсвятская, где много кафе и сувенирные магазины. Там пройдет рождественская ярмарка.
На пересечении с бульваром Радищева — памятник певцу Михаилу Кругу, который родился и жил в Твери. Тут туристы делают селфи. По соседству — Музей живописи Валентина Сидорова, тоже местного уроженца. Его называли королем неба за способность передать на холсте красоту волжских восходов и закатов.
Выделите время на посещение Императорского путевого дворца — самого известного музея города. В XIX веке он был центром светской жизни, а сейчас тут картинная галерея — работы Левитана, Шишкина, Коровина, Врубеля. Интерьеры — старинная мебель, картины, гравюры.
Загляните и в императорские комнаты на вокзале, где останавливались монархи по дороге из одной столицы в другую. Оцените старинные камины, люстры с гербами, узорчатый паркет, красивую мебель.
Сергиев Посад
Здесь главная достопримечательность — Троице-Сергиева лавра. Из столицы — всего полтора часа на электричке с Ярославского вокзала. Первая точка для панорамных фотографий — Блинная гора, отсюда — красивый вид на город и монастырь.
Главный собор — Успенский. Синие и золотые маковки венчают именно его крышу. На территории обители — деревянный гроб и мощи Сергия Радонежского, камень из Гроба Господня. А еще — самый большой в стране колокол весом 72 тонны.
В драмтеатре, музеях советского детства и частных коллекций — новогодние программы для детей и взрослых, мастер-классы и квесты. В парке "Скитские пруды" — каток. Тематические экскурсии — в музее-заповеднике "Абрамцево" и в Хотьково, в этнопарке "Кочевник". Вы увидите самую большую юрту в России, где вам предложат попробовать буузы, кумыс, сбитень, травяной чай. Знакомство с традиционными жилищами кочевых народов, возможность пообщаться с верблюдами, яками, ездовыми собаками — включены.
Клин
Из Москвы в Клин на "Ласточке" — час. Зима — самое время для визита. Город туристическим не считается, но есть два места, которые нельзя пропустить.
В музее елочной игрушки "Клинское подворье" собраны новогодние украшения разных эпох. В 12 залах — нарядные елки, игрушки из фольги, бумаги, стекла, тематические коллекции, выпускавшиеся к праздникам — Дню космонавтики, Дню защитника Отечества, расписанные вручную шары, белки, бабочки, звезды. Отдельно — коллекция дедов-морозов и снегурочек.
И конечно, туристов ждут в музее П. И. Чайковского. Именно в Клину, в арендованном доме, он написал музыку к балетам "Щелкунчик" и "Спящая красавица". В двухэтажном особняке, скрытом от глаз в ухоженном парке, сохранились рояль, фотографии и предметы быта композитора.
На Советской площади — главной в городе — ярмарка, елочный базар. Их тоже стоит посетить.
Коломна
В этом небольшом городе в 80 километрах от Москвы — полсотни музеев. В том числе — патефона, фарфора, трамваев, фотографии, мыловарения. А также пастилы и калачей — там раскрывают секреты их приготовления.
В кремле вы увидите воинов-ратоборцев в доспехах, защищавших город от Золотой Орды. Можно пострелять из лука и арбалета, освоить бой подушками, принять участие в соревновании по бегу в мешках и поводить хороводы.
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