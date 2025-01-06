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На Кубани спасли более 5,6 тысячи птиц после разлива мазута - РИА Новости, 06.01.2025
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10:48 06.01.2025
https://ria.ru/20250106/ptitsy-1992647940.html
На Кубани спасли более 5,6 тысячи птиц после разлива мазута
На Кубани спасли более 5,6 тысячи птиц после разлива мазута - РИА Новости, 06.01.2025
На Кубани спасли более 5,6 тысячи птиц после разлива мазута
Свыше 5,6 тысячи птиц спасли в Анапе и Темрюкском районе после разлива мазута из танкеров у Черноморского побережья, сообщили в ГУ МЧС Кубани. РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T10:48:00+03:00
2025-01-06T10:48:00+03:00
происшествия
анапа
темрюкский район
керченский пролив
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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КРАСНОДАР, 6 янв - РИА Новости. Свыше 5,6 тысячи птиц спасли в Анапе и Темрюкском районе после разлива мазута из танкеров у Черноморского побережья, сообщили в ГУ МЧС Кубани. "В центрах, где отмывают и спасают птиц, помогли более 5600 пернатым", - говорится в сообщении. Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива из-за шторма потерпели крушение два танкера. Погиб один моряк. Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. В Краснодарском крае ввели режим ЧС федерального характера, а в Севастополе — регионального. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт на берегу, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом.
https://ria.ru/20250104/anapa-1992518808.html
анапа
темрюкский район
керченский пролив
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происшествия, анапа, темрюкский район, керченский пролив, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Анапа, Темрюкский район, Керченский пролив, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
На Кубани спасли более 5,6 тысячи птиц после разлива мазута

Более 5,6 тысячи птиц спасли в Анапе и Темрюкском районе после разлива мазута

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВолонтеры отмывают от мазута птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
Волонтеры отмывают от мазута птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Волонтеры отмывают от мазута птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
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КРАСНОДАР, 6 янв - РИА Новости. Свыше 5,6 тысячи птиц спасли в Анапе и Темрюкском районе после разлива мазута из танкеров у Черноморского побережья, сообщили в ГУ МЧС Кубани.
"В центрах, где отмывают и спасают птиц, помогли более 5600 пернатым", - говорится в сообщении.
Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива из-за шторма потерпели крушение два танкера. Погиб один моряк. Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. В Краснодарском крае ввели режим ЧС федерального характера, а в Севастополе — регионального. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт на берегу, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом.
Последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
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ПроисшествияАнапаТемрюкский районКерченский проливМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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