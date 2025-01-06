https://ria.ru/20250106/ptitsy-1992647940.html

На Кубани спасли более 5,6 тысячи птиц после разлива мазута

На Кубани спасли более 5,6 тысячи птиц после разлива мазута - РИА Новости, 06.01.2025

На Кубани спасли более 5,6 тысячи птиц после разлива мазута

Свыше 5,6 тысячи птиц спасли в Анапе и Темрюкском районе после разлива мазута из танкеров у Черноморского побережья, сообщили в ГУ МЧС Кубани. РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T10:48:00+03:00

2025-01-06T10:48:00+03:00

2025-01-06T10:48:00+03:00

происшествия

анапа

темрюкский район

керченский пролив

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение двух танкеров в керченском проливе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990847810_0:96:3037:1804_1920x0_80_0_0_72c7b197be9fbc6b7c8beda48a895783.jpg

КРАСНОДАР, 6 янв - РИА Новости. Свыше 5,6 тысячи птиц спасли в Анапе и Темрюкском районе после разлива мазута из танкеров у Черноморского побережья, сообщили в ГУ МЧС Кубани. "В центрах, где отмывают и спасают птиц, помогли более 5600 пернатым", - говорится в сообщении. Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива из-за шторма потерпели крушение два танкера. Погиб один моряк. Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. В Краснодарском крае ввели режим ЧС федерального характера, а в Севастополе — регионального. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт на берегу, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом.

https://ria.ru/20250104/anapa-1992518808.html

анапа

темрюкский район

керченский пролив

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, анапа, темрюкский район, керченский пролив, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе