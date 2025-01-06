https://ria.ru/20250106/pravitelstvo-1992652422.html
Правительство выделит допсубсидию для РЖД
Правительство выделит допсубсидию для РЖД - РИА Новости, 06.01.2025
Правительство выделит допсубсидию для РЖД
Правительство РФ предоставит дополнительную субсидию для железнодорожного машиностроения, чтобы корректировка инвестпрограммы РЖД не отразилась негативно на... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T11:13:00+03:00
2025-01-06T11:13:00+03:00
2025-01-06T11:13:00+03:00
экономика
россия
денис мантуров
ржд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1916039391_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f6b4ec0a25c400fbc7f8bfc16eb6acdf.jpg
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Правительство РФ предоставит дополнительную субсидию для железнодорожного машиностроения, чтобы корректировка инвестпрограммы РЖД не отразилась негативно на загрузке предприятий, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "По поручению председателя правительства я провел совещание с ведомствами, РЖД и производителями. Мы пришли к договоренности, что предоставим дополнительную субсидию со стороны правительства. Она поможет сверстать производственные планы по локомотивам таким образом, чтобы корректировка инвестпрограммы РЖД не отразилась негативно на загрузке предприятий. Это было согласовано и производителями, и РЖД, и Минтрансом", - сказал Мантуров. В конце декабря РЖД сообщали, что совет директоров компании утвердил инвестпрограмму компании на 2025 год в размере 890,9 миллиарда рублей. Вопрос о корректировке инвестпрограммы и финплана РЖД на 2024 год и их утверждении на 2025 год выносился на совет директоров компании 26 декабря. Инвестиции в обновление подвижного состава составят 257,2 миллиарда рублей. Планируется приобрести 400 новых локомотивов и 239 вагонов моторвагонного подвижного состава. Инвестпрограмма РЖД на 2024 год, по последним озвученным официальным данным, составляла рекордные за всю историю компании 1,2 триллиона рублей.
https://ria.ru/20241219/avrora-1990024970.html
https://ria.ru/20241227/roboty-1991716914.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1916039391_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_2316f127550a142fa21bcab1724e19ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, денис мантуров, ржд
Экономика, Россия, Денис Мантуров, РЖД
Правительство выделит допсубсидию для РЖД
Правительство предоставит дополнительную субсидию для ж/д машиностроения
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Правительство РФ предоставит дополнительную субсидию для железнодорожного машиностроения, чтобы корректировка инвестпрограммы РЖД не отразилась негативно на загрузке предприятий, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"По поручению председателя правительства я провел совещание с ведомствами, РЖД
и производителями. Мы пришли к договоренности, что предоставим дополнительную субсидию со стороны правительства. Она поможет сверстать производственные планы по локомотивам таким образом, чтобы корректировка инвестпрограммы РЖД не отразилась негативно на загрузке предприятий. Это было согласовано и производителями, и РЖД, и Минтрансом", - сказал Мантуров
.
В конце декабря РЖД сообщали, что совет директоров компании утвердил инвестпрограмму компании на 2025 год в размере 890,9 миллиарда рублей. Вопрос о корректировке инвестпрограммы и финплана РЖД на 2024 год и их утверждении на 2025 год выносился на совет директоров компании 26 декабря.
Инвестиции в обновление подвижного состава составят 257,2 миллиарда рублей. Планируется приобрести 400 новых локомотивов и 239 вагонов моторвагонного подвижного состава.
Инвестпрограмма РЖД на 2024 год, по последним озвученным официальным данным, составляла рекордные за всю историю компании 1,2 триллиона рублей.