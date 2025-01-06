https://ria.ru/20250106/pozhar-1992682212.html

На северо-востоке Москвы вспыхнул пожар в сауне

На северо-востоке Москвы вспыхнул пожар в сауне - РИА Новости, 06.01.2025

На северо-востоке Москвы вспыхнул пожар в сауне

Сауна загорелась в трехэтажном здании на северо-востоке Москвы, открытое горение ликвидировано, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС. РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T18:42:00+03:00

2025-01-06T18:42:00+03:00

2025-01-06T18:42:00+03:00

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926233034_0:345:2958:2009_1920x0_80_0_0_6b6feaf74b17437e54879caac8ef6429.jpg

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Сауна загорелась в трехэтажном здании на северо-востоке Москвы, открытое горение ликвидировано, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС. "В 16:54 6 января в Главное управление МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: СВАО, проезд. Хибинский, дом 14, корпус 1. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошло возгорание обшивки сауны в административном трехэтажном здании. В 17:47 пожар локализован на площади 15 квадратных метров", - говорится в сообщении. Уточняется, что открытое горение было ликвидировано. В тушении пожара принимали участие 53 человека личного состава, 13 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало.

https://realty.ria.ru/20241228/pozharnyy-1988561893.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)