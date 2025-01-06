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На северо-востоке Москвы вспыхнул пожар в сауне
На северо-востоке Москвы вспыхнул пожар в сауне - РИА Новости, 06.01.2025
На северо-востоке Москвы вспыхнул пожар в сауне
Сауна загорелась в трехэтажном здании на северо-востоке Москвы, открытое горение ликвидировано, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС. РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T18:42:00+03:00
2025-01-06T18:42:00+03:00
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Сауна загорелась в трехэтажном здании на северо-востоке Москвы, открытое горение ликвидировано, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС. "В 16:54 6 января в Главное управление МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: СВАО, проезд. Хибинский, дом 14, корпус 1. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошло возгорание обшивки сауны в административном трехэтажном здании. В 17:47 пожар локализован на площади 15 квадратных метров", - говорится в сообщении. Уточняется, что открытое горение было ликвидировано. В тушении пожара принимали участие 53 человека личного состава, 13 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На северо-востоке Москвы вспыхнул пожар в сауне
МЧС: в трехэтажном здании на северо-востоке Москвы загорелась сауна