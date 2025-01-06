В Кировской области возбудили дело после гибели восьми человек при пожаре
СК возбудил дело после гибели восьми человек при пожаре в жилом доме под Кировом
© МЧС РоссииПожар в многоквартирном деревянном доме в поселке Кильмезь Кировской области. Кадр видео
Пожар в многоквартирном деревянном доме в поселке Кильмезь Кировской области. Кадр видео
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели восьми человек в пожаре в многоквартирном доме в Кировской области, сообщает СУСК РФ по региону.
Пожар произошел в воскресенье в многоквартирном деревянном доме в поселке Кильмезь Кировской области. Как сообщало вечером в воскресенье МЧС РФ, возгорание полностью ликвидировано, общее число погибших - восемь человек. Причина пожара устанавливается. Губернатор Кировской области Александр Соколов в своем Telegram-канале уточнял, что в доме проживали 11 человек, в основном - пенсионеры.
"Малмыжским межрайонным следственным отделом СК России по Кировской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), по факту гибели местных жителей в результате пожара", - говорится в сообщении ведомства на сайте.
По версии следствия, как указано, в дневное время 5 января произошло возгорание в многоквартирном жилом доме по улице Садовой поселка городского типа Кильмезь Кильмезского района Кировской области. После локализации пожара спасателями на месте происшествия были обнаружены останки не менее шести проживавших в доме лиц в возрасте от 66 до 92 лет. Четырех местных жителей удалось спасти из огня, они были эвакуированы с места происшествия.
"В настоящее время следователями и следователями-криминалистами регионального ведомства продолжается осмотр места происшествия. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причины и очага возгорания. Точное количество погибших в результате пожара устанавливается", - добавляется в сообщении.
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