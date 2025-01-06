https://ria.ru/20250106/pozhar-1992625359.html

В Кировской области возбудили дело после гибели восьми человек при пожаре

В Кировской области возбудили дело после гибели восьми человек при пожаре - РИА Новости, 06.01.2025

В Кировской области возбудили дело после гибели восьми человек при пожаре

Следователи возбудили уголовное дело после гибели восьми человек в пожаре в многоквартирном доме в Кировской области, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T02:52:00+03:00

2025-01-06T02:52:00+03:00

2025-01-06T02:52:00+03:00

происшествия

кировская область

россия

александр соколов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели восьми человек в пожаре в многоквартирном доме в Кировской области, сообщает СУСК РФ по региону. Пожар произошел в воскресенье в многоквартирном деревянном доме в поселке Кильмезь Кировской области. Как сообщало вечером в воскресенье МЧС РФ, возгорание полностью ликвидировано, общее число погибших - восемь человек. Причина пожара устанавливается. Губернатор Кировской области Александр Соколов в своем Telegram-канале уточнял, что в доме проживали 11 человек, в основном - пенсионеры. "Малмыжским межрайонным следственным отделом СК России по Кировской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), по факту гибели местных жителей в результате пожара", - говорится в сообщении ведомства на сайте. По версии следствия, как указано, в дневное время 5 января произошло возгорание в многоквартирном жилом доме по улице Садовой поселка городского типа Кильмезь Кильмезского района Кировской области. После локализации пожара спасателями на месте происшествия были обнаружены останки не менее шести проживавших в доме лиц в возрасте от 66 до 92 лет. Четырех местных жителей удалось спасти из огня, они были эвакуированы с места происшествия. "В настоящее время следователями и следователями-криминалистами регионального ведомства продолжается осмотр места происшествия. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причины и очага возгорания. Точное количество погибших в результате пожара устанавливается", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20250105/pozhar-1992547167.html

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кировская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, кировская область, россия, александр соколов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)