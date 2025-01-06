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СМИ сообщили о помолвке звезд "Человека-паука" Зендеи и Тома Холланда
СМИ сообщили о помолвке звезд "Человека-паука" Зендеи и Тома Холланда - РИА Новости, 06.01.2025
СМИ сообщили о помолвке звезд "Человека-паука" Зендеи и Тома Холланда
Американская актриса Зендея и британский актер Том Холланд, известные по кинофильмам о Человеке-пауке, помолвлены, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники. РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T22:05:00+03:00
2025-01-06T22:05:00+03:00
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Американская актриса Зендея и британский актер Том Холланд, известные по кинофильмам о Человеке-пауке, помолвлены, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники. "Зендея и Том Холланд делают следующий шаг в своих отношениях... потому что они помолвлены", - говорится в сообщении. По данным близких к паре источников, Холланд сделал предложение Зендее в период между Рождеством и Новым годом в "романтичной и интимной" обстановке в одном из домов семьи актрисы в США. При этом указывается, что актеры еще не начали планировать свою свадьбу. Как отмечает портал, публикуя соответствующие фотографии, в воскресенье Зендея появилась на церемонии вручения наград "Золотой глобус" с помолвочным кольцом на безымянном пальце. По данным TMZ, Зендея и Холланд начали встречаться в 2021 году через несколько лет после знакомства на съемках фильма "Человек-паук: Возвращение домой".
https://rsport.ria.ru/20241204/1569691745.html
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сша, том холланд, в мире, зендая
Культура, США, Том Холланд, В мире, Зендая
СМИ сообщили о помолвке звезд "Человека-паука" Зендеи и Тома Холланда
TMZ сообщил помолвке звезд "Человека-паука" Зендеи и Тома Холланда