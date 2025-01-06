https://ria.ru/20250106/politika-1992642215.html

Politico составило список "черных лебедей" на 2025 год

Politico составило список "черных лебедей" на 2025 год - РИА Новости, 06.01.2025

Politico составило список "черных лебедей" на 2025 год

Издание Politico составило список неожиданных событий, или "черных лебедей", которые могут произойти во внешней политике в 2025 году. РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T09:40:00+03:00

2025-01-06T09:40:00+03:00

2025-01-06T11:15:00+03:00

в мире

сша

иран

южная корея

дональд трамп

владимир путин

politico

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Издание Politico составило список неожиданных событий, или "черных лебедей", которые могут произойти во внешней политике в 2025 году. Издание отмечает, что при составлении списка были опрошены разные футурологи, специалисты и аналитики по внешней политике. Среди вероятных "черных лебедей" эксперты назвали эпидемию новой болезни, самую масштабную хакерскую атаку в истории, а также возможный компромисс между США и КНР по поводу введения тарифов на импорт продукции в Штаты. Politico также предполагает, что президент России Владимир Путин и избранный президент США Дональд Трамп заключат некую секретную сделку, чтобы остановить Иран от "разработки ядерного оружия". "Поздно ночью Путин звонит Трампу по частной защищенной линии и сообщает ему, что у него есть секретная сделка, чтобы остановить Иран от разработки ядерного оружия. Путин убедил Иран согласиться на пятилетнюю паузу по изготовлению любого ядерного вооружения, пока Трамп отговорит Израиль от нападения (на Тегеран - ред.)", - заявил изданию бывший советник Национального совета по разведке США Мэтью Берроуз. Как рассказал изданию Джон Маклафлин, который занимал пост директора ЦРУ с 200 по 2004 годы, самым неожиданным "черным лебедем" 2025 года может стать решение палестино-израильского конфликта. По его предположениям, в 2025 году будут приняты меры для того, чтобы Палестина стала отдельным независимым государством. Другой эксперт, адвокат их Вашингтона Натан Парк, назвал возможным феноменом года тестирование ядерного оружия Южной Кореей. По его мнению, власти Южной Кореи объявят о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия. Издание также прогнозирует возможный обвал рынка с участием искусственного интеллекта, который спровоцирует панику и к которому администрация Трампа будет не готова. Еще Politico считает, что избранный президент США также разрешит 13 округам штата Орегона присоединиться к соседнему штату Айдахо, где ниже налогообложение.

https://ria.ru/20250106/kitay-1992627059.html

https://ria.ru/20250105/rossiya-1992563728.html

сша

иран

южная корея

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в мире, сша, иран, южная корея, дональд трамп, владимир путин, politico, центральное разведывательное управление (цру)