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ПМР призвала Молдавию решить проблему с долгом за российский газ

ПМР призвала Молдавию решить проблему с долгом за российский газ - РИА Новости, 06.01.2025

ПМР призвала Молдавию решить проблему с долгом за российский газ

Министерство иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) призывает Молдавию урегулировать проблему долга молдавской компании перед... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T23:05:00+03:00

2025-01-06T23:05:00+03:00

2025-01-06T23:07:00+03:00

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ТИРАСПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) призывает Молдавию урегулировать проблему долга молдавской компании перед российским поставщиком газа. "Если у представителей Республики Молдова остается какая-то доля ответственности, призываем прекратить инсинуации и незамедлительно разблокировать банковско-финансовые возможности Приднестровья, прекратить ограничивать внешнеэкономическую деятельность республики, скорейшим образом урегулировать проблему долга молдавской компании перед российским поставщиком газа – что и будет актуальной практической помощью в условиях энергетического кризиса", - говорится в комментарии МИД ПМР, размещенном в понедельник на сайте ведомства. В МИД ПМР также обратили внимание на то, что в последние дни муссируется тезис о якобы выраженной "готовности" правительства Молдавии оказать помощь своим гражданам в Приднестровье, а также о неких обращениях с предложением о создании "механизма диалога" и так далее. "Внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что никаких конкретных форм помощи и адекватной практической поддержки от молдавской стороны Приднестровье не получало. Нет их и сегодня. Инсинуации и выдумывание неких новых механизмов диалога на фоне весьма реальных проблем в энергетической сфере не могут являться формой помощи, но представляют собой обычную для Кишинева тактику имитации", - отмечено в комментарии. В ведомстве также добавили, что молдавские функционеры вместо своевременных совместных решений и конкретных дел "озвучивают спекуляции в попытке оправдаться, отвлечь внимание и переложить с себя ответственность". "Кишинев с лета 2019 года заблокировал банковские счета предприятий и экономических агентов Приднестровья, лишив их возможности осуществления нормальной внешнеэкономической деятельности. На этом фоне максимально цинично и неадекватно звучат популистские комментарии отдельных представителей Республики Молдова, предлагающих Приднестровью "закупать" энергоресурсы, при этом хорошо знающих, что сегодня банковско-финансовые возможности республики заблокированы Молдовой", - подчеркивается в комментарии. Накануне врио главы компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что Тирасполь отказался от помощи Кишинева в вопросе закупки газа и ждет возобновления поставок от "Газпрома". В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января ограничит поставки газа в Молдавию до нуля кубометров в сутки из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее "Газпром" сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье. В непризнанной Приднестровской Молдавской республике 11 декабря в связи с энергокризисом было введено чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее был введен режим ЧП в энергетике. В ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии.

https://ria.ru/20250106/krizis--1992678147.html

https://ria.ru/20250106/ekspert-1992694660.html

https://ria.ru/20250106/es-1992666657.html

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молдавия, газпром, молдовагаз, в мире, приднестровская молдавская республика, природный газ, энергетика