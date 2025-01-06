Рейтинг@Mail.ru
ПМР призвала Молдавию решить проблему с долгом за российский газ - РИА Новости, 06.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:05 06.01.2025 (обновлено: 23:07 06.01.2025)
https://ria.ru/20250106/pmr-1992696121.html
ПМР призвала Молдавию решить проблему с долгом за российский газ
ПМР призвала Молдавию решить проблему с долгом за российский газ - РИА Новости, 06.01.2025
ПМР призвала Молдавию решить проблему с долгом за российский газ
Министерство иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) призывает Молдавию урегулировать проблему долга молдавской компании перед... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T23:05:00+03:00
2025-01-06T23:07:00+03:00
молдавия
газпром
молдовагаз
в мире
приднестровская молдавская республика
природный газ
энергетика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153240/72/1532407203_0:82:1500:926_1920x0_80_0_0_74b4db79fa1d2f79fc73710602674534.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) призывает Молдавию урегулировать проблему долга молдавской компании перед российским поставщиком газа. "Если у представителей Республики Молдова остается какая-то доля ответственности, призываем прекратить инсинуации и незамедлительно разблокировать банковско-финансовые возможности Приднестровья, прекратить ограничивать внешнеэкономическую деятельность республики, скорейшим образом урегулировать проблему долга молдавской компании перед российским поставщиком газа – что и будет актуальной практической помощью в условиях энергетического кризиса", - говорится в комментарии МИД ПМР, размещенном в понедельник на сайте ведомства. В МИД ПМР также обратили внимание на то, что в последние дни муссируется тезис о якобы выраженной "готовности" правительства Молдавии оказать помощь своим гражданам в Приднестровье, а также о неких обращениях с предложением о создании "механизма диалога" и так далее. "Внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что никаких конкретных форм помощи и адекватной практической поддержки от молдавской стороны Приднестровье не получало. Нет их и сегодня. Инсинуации и выдумывание неких новых механизмов диалога на фоне весьма реальных проблем в энергетической сфере не могут являться формой помощи, но представляют собой обычную для Кишинева тактику имитации", - отмечено в комментарии. В ведомстве также добавили, что молдавские функционеры вместо своевременных совместных решений и конкретных дел "озвучивают спекуляции в попытке оправдаться, отвлечь внимание и переложить с себя ответственность". "Кишинев с лета 2019 года заблокировал банковские счета предприятий и экономических агентов Приднестровья, лишив их возможности осуществления нормальной внешнеэкономической деятельности. На этом фоне максимально цинично и неадекватно звучат популистские комментарии отдельных представителей Республики Молдова, предлагающих Приднестровью "закупать" энергоресурсы, при этом хорошо знающих, что сегодня банковско-финансовые возможности республики заблокированы Молдовой", - подчеркивается в комментарии. Накануне врио главы компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что Тирасполь отказался от помощи Кишинева в вопросе закупки газа и ждет возобновления поставок от "Газпрома". В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января ограничит поставки газа в Молдавию до нуля кубометров в сутки из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее "Газпром" сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье. В непризнанной Приднестровской Молдавской республике 11 декабря в связи с энергокризисом было введено чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее был введен режим ЧП в энергетике. В ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии.
https://ria.ru/20250106/krizis--1992678147.html
https://ria.ru/20250106/ekspert-1992694660.html
https://ria.ru/20250106/es-1992666657.html
молдавия
приднестровская молдавская республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153240/72/1532407203_80:0:1421:1006_1920x0_80_0_0_963f7d69f87a898b0bd4838e0ca7af7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, газпром, молдовагаз, в мире, приднестровская молдавская республика, природный газ, энергетика
Молдавия, Газпром, Молдовагаз, В мире, Приднестровская Молдавская Республика, Природный газ, Энергетика
ПМР призвала Молдавию решить проблему с долгом за российский газ

МИД ПМР призвал Кишинев решить проблему с долгом перед поставщиком газа из РФ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГазопровод
Газопровод - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Газопровод. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТИРАСПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) призывает Молдавию урегулировать проблему долга молдавской компании перед российским поставщиком газа.
"Если у представителей Республики Молдова остается какая-то доля ответственности, призываем прекратить инсинуации и незамедлительно разблокировать банковско-финансовые возможности Приднестровья, прекратить ограничивать внешнеэкономическую деятельность республики, скорейшим образом урегулировать проблему долга молдавской компании перед российским поставщиком газа – что и будет актуальной практической помощью в условиях энергетического кризиса", - говорится в комментарии МИД ПМР, размещенном в понедельник на сайте ведомства.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
Посольство России обвинило Украину в энергокризисе в Приднестровье
Вчера, 17:53
В МИД ПМР также обратили внимание на то, что в последние дни муссируется тезис о якобы выраженной "готовности" правительства Молдавии оказать помощь своим гражданам в Приднестровье, а также о неких обращениях с предложением о создании "механизма диалога" и так далее.
"Внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что никаких конкретных форм помощи и адекватной практической поддержки от молдавской стороны Приднестровье не получало. Нет их и сегодня. Инсинуации и выдумывание неких новых механизмов диалога на фоне весьма реальных проблем в энергетической сфере не могут являться формой помощи, но представляют собой обычную для Кишинева тактику имитации", - отмечено в комментарии.
В ведомстве также добавили, что молдавские функционеры вместо своевременных совместных решений и конкретных дел "озвучивают спекуляции в попытке оправдаться, отвлечь внимание и переложить с себя ответственность".
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
Эксперт усомнился в военном обострении эскалации между ПМР и Молдавией
Вчера, 22:28
"Кишинев с лета 2019 года заблокировал банковские счета предприятий и экономических агентов Приднестровья, лишив их возможности осуществления нормальной внешнеэкономической деятельности. На этом фоне максимально цинично и неадекватно звучат популистские комментарии отдельных представителей Республики Молдова, предлагающих Приднестровью "закупать" энергоресурсы, при этом хорошо знающих, что сегодня банковско-финансовые возможности республики заблокированы Молдовой", - подчеркивается в комментарии.
Накануне врио главы компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что Тирасполь отказался от помощи Кишинева в вопросе закупки газа и ждет возобновления поставок от "Газпрома".
В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января ограничит поставки газа в Молдавию до нуля кубометров в сутки из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее "Газпром" сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье. В непризнанной Приднестровской Молдавской республике 11 декабря в связи с энергокризисом было введено чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее был введен режим ЧП в энергетике. В ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
ЕС уведомили о критической ситуации с газоснабжением в Приднестровье
Вчера, 15:20
 
МолдавияГазпромМолдовагазВ миреПриднестровская Молдавская РеспубликаПриродный газЭнергетика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала