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В Приднестровье 122 населенных пункта остались без газа - РИА Новости, 06.01.2025
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12:45 06.01.2025 (обновлено: 14:20 06.01.2025)
https://ria.ru/20250106/pmr-1992656809.html
В Приднестровье 122 населенных пункта остались без газа
В Приднестровье 122 населенных пункта остались без газа - РИА Новости, 06.01.2025
В Приднестровье 122 населенных пункта остались без газа
В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) 122 населенных пункта полностью отключили от газоснабжения, сообщил глава правительства ПМР Александр РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T12:45:00+03:00
2025-01-06T14:20:00+03:00
в мире
молдавия
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газпром
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ТИРАСПОЛЬ, 6 янв — РИА Новости. В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) 122 населенных пункта полностью отключили от газоснабжения, сообщил глава правительства ПМР Александр Розенберг, слова которого публикует пресс-служба главы ПМР Вадима Красносельского.&quot;Без газа 51 507 абонентов в сельской местности, больше 20 тысяч — частные домовладения в городах, 1,8 тысячи юридических лиц и предпринимателей&quot;, — сказал он на заседании оперативного штаба.Глава правительства ПМР также уточнил, что в ограниченных количествах, исключительно для приготовления пищи, газ подается в многоэтажные дома. По его словам, газовыми плитами могут воспользоваться в 118 588 квартирах."Газ пока доступен 17 социальным объектам, 79 торговым учреждениям, сотне заведений общественного питания", — уточнил Розенберг. В конце декабря "Газпром" предупредил, что с 1 января прекратит поставки топлива в Молдавию из-за регулярного неисполнения "Молдовагазом" платежных обязательств, что существенно нарушает условия действующего контракта. Помимо прочего, "Газпром" с 8:00 1 января остановил прокачку газа через Украину, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности поставлять топливо по этому маршруту после истечения договора о транзите. Киевские власти не раз заявляли, что не будут продлевать это соглашение даже при закупках третьими странами.Из-за этого в Приднестровье 11 декабря 2024 года на 30 суток ввели чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее ввели режим ЧП в энергетике.В ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии. Накануне врио главы компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что Тирасполь отказался от помощи Кишинева в вопросе закупки газа и ждет возобновления поставок от "Газпрома".
https://ria.ru/20250105/moldaviya-1992589693.html
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в мире, молдавия, кишинев, украина, вадим красносельский, газпром, нафтогаз украины
В мире, Молдавия, Кишинев, Украина, Вадим Красносельский, Газпром, Нафтогаз Украины
В Приднестровье 122 населенных пункта остались без газа

В Приднестровье 122 населенных пункта были отключены от газоснабжения

© Fotolia / pioregur Газовые конфорки
Газовые конфорки - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© Fotolia / pioregur
Газовые конфорки. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 6 янв — РИА Новости. В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) 122 населенных пункта полностью отключили от газоснабжения, сообщил глава правительства ПМР Александр Розенберг, слова которого публикует пресс-служба главы ПМР Вадима Красносельского.
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"Без газа 51 507 абонентов в сельской местности, больше 20 тысяч — частные домовладения в городах, 1,8 тысячи юридических лиц и предпринимателей", — сказал он на заседании оперативного штаба.

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Глава правительства ПМР также уточнил, что в ограниченных количествах, исключительно для приготовления пищи, газ подается в многоэтажные дома. По его словам, газовыми плитами могут воспользоваться в 118 588 квартирах.
"Газ пока доступен 17 социальным объектам, 79 торговым учреждениям, сотне заведений общественного питания", — уточнил Розенберг.
В конце декабря "Газпром" предупредил, что с 1 января прекратит поставки топлива в Молдавию из-за регулярного неисполнения "Молдовагазом" платежных обязательств, что существенно нарушает условия действующего контракта. Помимо прочего, "Газпром" с 8:00 1 января остановил прокачку газа через Украину, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности поставлять топливо по этому маршруту после истечения договора о транзите. Киевские власти не раз заявляли, что не будут продлевать это соглашение даже при закупках третьими странами.
Из-за этого в Приднестровье 11 декабря 2024 года на 30 суток ввели чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее ввели режим ЧП в энергетике.
В ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии. Накануне врио главы компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что Тирасполь отказался от помощи Кишинева в вопросе закупки газа и ждет возобновления поставок от "Газпрома".
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