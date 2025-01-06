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С побережья Кубани вывезли более 118 тысяч тонн замазученного песка - РИА Новости, 06.01.2025
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19:32 06.01.2025 (обновлено: 19:33 06.01.2025)
https://ria.ru/20250106/pesok-1992685408.html
С побережья Кубани вывезли более 118 тысяч тонн замазученного песка
С побережья Кубани вывезли более 118 тысяч тонн замазученного песка - РИА Новости, 06.01.2025
С побережья Кубани вывезли более 118 тысяч тонн замазученного песка
Спасатели и волонтеры собрали и вывезли более 118 тысяч тонн загрязненного грунта с побережья Кубани после разлива мазута, сообщил губернатор Вениамин... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T19:32:00+03:00
2025-01-06T19:33:00+03:00
происшествия
анапа
темрюкский район
керченский пролив
вениамин кондратьев
крушение двух танкеров в керченском проливе
россия
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КРАСНОДАР, 6 янв – РИА Новости. Спасатели и волонтеры собрали и вывезли более 118 тысяч тонн загрязненного грунта с побережья Кубани после разлива мазута, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. "Уже больше 118 тысяч тонн замазученного песка собрали и вывезли с побережья Анапы и Темрюкского района. Добровольцы, спасатели, сотрудники краевой и муниципальных администраций в праздники и выходные делают все, чтобы спасти наши пляжи. Загрязненный грунт увозят на специальные объекты утилизации и почти 84 тысячи тонны на площадку временного хранения, там круглосуточно идет работа. Благодарю всех за труд", - написал Кондратьев в Telegram-канале. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
https://ria.ru/20250106/ptitsy-1992647940.html
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анапа
темрюкский район
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происшествия, анапа, темрюкский район, керченский пролив, вениамин кондратьев, крушение двух танкеров в керченском проливе, россия
Происшествия, Анапа, Темрюкский район, Керченский пролив, Вениамин Кондратьев, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Россия
С побережья Кубани вывезли более 118 тысяч тонн замазученного песка

С побережья Кубани вывезли более 118 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВолонтеры собирают мазут на берегу Анапы
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 6 янв – РИА Новости. Спасатели и волонтеры собрали и вывезли более 118 тысяч тонн загрязненного грунта с побережья Кубани после разлива мазута, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
"Уже больше 118 тысяч тонн замазученного песка собрали и вывезли с побережья Анапы и Темрюкского района. Добровольцы, спасатели, сотрудники краевой и муниципальных администраций в праздники и выходные делают все, чтобы спасти наши пляжи. Загрязненный грунт увозят на специальные объекты утилизации и почти 84 тысячи тонны на площадку временного хранения, там круглосуточно идет работа. Благодарю всех за труд", - написал Кондратьев в Telegram-канале.
Волонтеры отмывают от мазута птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
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В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
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У песчаных берегов Анапы заметили обширные пятна мазута
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ПроисшествияАнапаТемрюкский районКерченский проливВениамин КондратьевКрушение двух танкеров в Керченском проливеРоссия
 
 
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