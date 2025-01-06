https://ria.ru/20250106/pesok-1992685408.html

С побережья Кубани вывезли более 118 тысяч тонн замазученного песка

С побережья Кубани вывезли более 118 тысяч тонн замазученного песка - РИА Новости, 06.01.2025

С побережья Кубани вывезли более 118 тысяч тонн замазученного песка

Спасатели и волонтеры собрали и вывезли более 118 тысяч тонн загрязненного грунта с побережья Кубани после разлива мазута, сообщил губернатор Вениамин... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T19:32:00+03:00

2025-01-06T19:32:00+03:00

2025-01-06T19:33:00+03:00

происшествия

анапа

темрюкский район

керченский пролив

вениамин кондратьев

крушение двух танкеров в керченском проливе

россия

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КРАСНОДАР, 6 янв – РИА Новости. Спасатели и волонтеры собрали и вывезли более 118 тысяч тонн загрязненного грунта с побережья Кубани после разлива мазута, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. "Уже больше 118 тысяч тонн замазученного песка собрали и вывезли с побережья Анапы и Темрюкского района. Добровольцы, спасатели, сотрудники краевой и муниципальных администраций в праздники и выходные делают все, чтобы спасти наши пляжи. Загрязненный грунт увозят на специальные объекты утилизации и почти 84 тысячи тонны на площадку временного хранения, там круглосуточно идет работа. Благодарю всех за труд", - написал Кондратьев в Telegram-канале. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.

https://ria.ru/20250106/ptitsy-1992647940.html

https://ria.ru/20250105/mazut-1992591971.html

анапа

темрюкский район

керченский пролив

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происшествия, анапа, темрюкский район, керченский пролив, вениамин кондратьев, крушение двух танкеров в керченском проливе, россия