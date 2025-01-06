https://ria.ru/20250106/panchenko-1992641225.html

Журналистка резко высказалась о Зеленском после его интервью

Журналистка резко высказалась о Зеленском после его интервью - РИА Новости, 06.01.2025

Журналистка резко высказалась о Зеленском после его интервью

Украинская журналистка Диана Панченко в соцсети Х сравнила Владимира Зеленского с гоблинами из популярной серии книг о Гарри Поттере писательницы Джоан Роулинг... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T09:30:00+03:00

2025-01-06T09:30:00+03:00

2025-01-06T14:15:00+03:00

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джоан роулинг (джоан мюррэй)

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Украинская журналистка Диана Панченко в соцсети Х сравнила Владимира Зеленского с гоблинами из популярной серии книг о Гарри Поттере писательницы Джоан Роулинг из-за очередных обвинений в адрес Запада о недостаточном финансировании в интервью блогеру Лексу Фридману."Зеленский хотел бы видеть себя Гарри Поттером, но он всего лишь жадный до денег гоблин из банка "Гринготтс", — написала она.В вышедшем в воскресенье интервью Владимир Зеленский сделал несколько дерзких высказываний, в частности, что он искренне презирает русский народ, подтвердив таким образом свою русофобию. Во время беседы глава киевского режима также срывался на мат.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250106/zelenskiy-1992631151.html

https://ria.ru/20250106/dubinskiy-1992624426.html

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в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский, джоан роулинг (джоан мюррэй), гарри поттер