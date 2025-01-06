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Журналистка резко высказалась о Зеленском после его интервью - РИА Новости, 06.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:30 06.01.2025 (обновлено: 14:15 06.01.2025)
https://ria.ru/20250106/panchenko-1992641225.html
Журналистка резко высказалась о Зеленском после его интервью
Журналистка резко высказалась о Зеленском после его интервью - РИА Новости, 06.01.2025
Журналистка резко высказалась о Зеленском после его интервью
Украинская журналистка Диана Панченко в соцсети Х сравнила Владимира Зеленского с гоблинами из популярной серии книг о Гарри Поттере писательницы Джоан Роулинг... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T09:30:00+03:00
2025-01-06T14:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
владимир зеленский
джоан роулинг (джоан мюррэй)
гарри поттер
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Украинская журналистка Диана Панченко в соцсети Х сравнила Владимира Зеленского с гоблинами из популярной серии книг о Гарри Поттере писательницы Джоан Роулинг из-за очередных обвинений в адрес Запада о недостаточном финансировании в интервью блогеру Лексу Фридману."Зеленский хотел бы видеть себя Гарри Поттером, но он всего лишь жадный до денег гоблин из банка "Гринготтс", — написала она.В вышедшем в воскресенье интервью Владимир Зеленский сделал несколько дерзких высказываний, в частности, что он искренне презирает русский народ, подтвердив таким образом свою русофобию. Во время беседы глава киевского режима также срывался на мат.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250106/zelenskiy-1992631151.html
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в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский, джоан роулинг (джоан мюррэй), гарри поттер
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Джоан Роулинг (Джоан Мюррэй), Гарри Поттер
Журналистка резко высказалась о Зеленском после его интервью

Журналистка Панченко сравнила Зеленского с гоблинами из "Гарри Поттера"

© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Украинская журналистка Диана Панченко в соцсети Х сравнила Владимира Зеленского с гоблинами из популярной серии книг о Гарри Поттере писательницы Джоан Роулинг из-за очередных обвинений в адрес Запада о недостаточном финансировании в интервью блогеру Лексу Фридману.
"Зеленский хотел бы видеть себя Гарри Поттером, но он всего лишь жадный до денег гоблин из банка "Гринготтс", — написала она.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
В США Зеленского поставили на место после интервью
06:12
В вышедшем в воскресенье интервью Владимир Зеленский сделал несколько дерзких высказываний, в частности, что он искренне презирает русский народ, подтвердив таким образом свою русофобию. Во время беседы глава киевского режима также срывался на мат.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Киев - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
"Я принесла мир". В Раде раскрыли, кто станет президентом после Зеленского
02:28
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАВладимир ЗеленскийДжоан Роулинг (Джоан Мюррэй)Гарри Поттер
 
 
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