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"Серьезно ошиблись": в США сделали неожиданное заявление после хода России
"Серьезно ошиблись": в США сделали неожиданное заявление после хода России - РИА Новости, 06.01.2025
"Серьезно ошиблись": в США сделали неожиданное заявление после хода России
Модернизация российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 сигнализирует о несостоятельности американского подхода к отношениям с Москвой пишет американский РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T05:05:00+03:00
2025-01-06T05:05:00+03:00
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Модернизация российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 сигнализирует о несостоятельности американского подхода к отношениям с Москвой пишет американский журнал National Interest."Запуск программы модернизации, которую запрашивала "Туполев" для своих Ту-160, был умным ходом Москвы. <...> Вашингтон серьезно ошибся, настроив против себя постсоветскую Россию. Нам говорили, что Россию <...> можно запросто игнорировать и третировать. <...> Эволюция могучего Ту-160М — это одно из свидетельств ложности таких представлений", — говорится в статье.Как отметили в издании, Ту-160М играет важнейшую роль в российской ядерной триаде. Российские бомбардировщики способны запускать самые разные виды вооружений с огромных дистанций. Указывается, что новая РЛС и обновленные средства противостояния помехам позволяют пилотам бомбардировщиков всегда владеть ситуацией и эффективно прорывать вражескую ПВО."Российский Ту-160М — <...> хладнокровный убийца", — подчеркивается в материале.Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 с изменяемой стреловидностью крыла — основная машина дальней авиации. Она предназначена для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах. Программу воспроизводство Ту-160 в модернизированном облике — Ту-160М — развернули по решению президента России Владимира Путина. Специалисты полностью оцифровали конструкторскую документацию, восстановили технологию вакуумной сварки титановых изделий, возобновили производство агрегатов планера, сформировали новую кооперацию.Ранее, в декабре, министр обороны России Андрей Белоусов рассказал о планах по совершенствованию ядерной триады в 2025 году. По словам министра, РВСН продолжат перевооружение на ракетный комплекс "Ярс", ВКС получат четыре ракетоносца Ту-160М, а флот пополнится подводной лодкой стратегического назначения "Князь Пожарский".
https://ria.ru/20250104/samolet-1992459587.html
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в мире, сша, россия, воздушно-космические силы россии, ту-160м
В мире, США, Россия, Воздушно-космические силы России, Ту-160М, Новое оружие России
"Серьезно ошиблись": в США сделали неожиданное заявление после хода России
NI: модернизация Ту-160 показывает, что США серьезно недооценили Россию
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости
. Модернизация российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 сигнализирует о несостоятельности американского подхода к отношениям с Москвой пишет американский журнал National Interest
.
"Запуск программы модернизации, которую запрашивала "Туполев" для своих Ту-160, был умным ходом Москвы. <...> Вашингтон серьезно ошибся, настроив против себя постсоветскую Россию. Нам говорили, что Россию <...> можно запросто игнорировать и третировать. <...> Эволюция могучего Ту-160М — это одно из свидетельств ложности таких представлений", — говорится в статье.
Как отметили в издании, Ту-160М играет важнейшую роль в российской ядерной триаде. Российские бомбардировщики способны запускать самые разные виды вооружений с огромных дистанций. Указывается, что новая РЛС и обновленные средства противостояния помехам позволяют пилотам бомбардировщиков всегда владеть ситуацией и эффективно прорывать вражескую ПВО.
"Российский Ту-160М — <...> хладнокровный убийца", — подчеркивается в материале.
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 с изменяемой стреловидностью крыла — основная машина дальней авиации. Она предназначена для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах. Программу воспроизводство Ту-160 в модернизированном облике — Ту-160М — развернули по решению президента России Владимира Путина
. Специалисты полностью оцифровали конструкторскую документацию, восстановили технологию вакуумной сварки титановых изделий, возобновили производство агрегатов планера, сформировали новую кооперацию.
Ранее, в декабре, министр обороны России Андрей Белоусов рассказал о планах по совершенствованию ядерной триады в 2025 году. По словам министра, РВСН продолжат перевооружение на ракетный комплекс "Ярс", ВКС получат четыре ракетоносца Ту-160М, а флот пополнится подводной лодкой стратегического назначения "Князь Пожарский".