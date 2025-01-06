https://ria.ru/20250106/opasnost-1992627401.html

"Ближайшие две недели". На Западе сделали заявление после удара ВСУ ATACMS

"Ближайшие две недели". На Западе сделали заявление после удара ВСУ ATACMS - РИА Новости, 06.01.2025

"Ближайшие две недели". На Западе сделали заявление после удара ВСУ ATACMS

Ближайшие две недели могут стать очень опасными из-за провокационных действий Украины, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T04:03:00+03:00

2025-01-06T04:03:00+03:00

2025-01-06T14:56:00+03:00

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Ближайшие две недели могут стать очень опасными из-за провокационных действий Украины, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире телеканала Wion."Очень опасная ситуация будет в ближайшие две недели до ухода администрации (президента США Джо. — Прим. ред.) Байдена", — предупредил профессор.Такая ситуация, по его словам, сложилась из-за намерения Зеленского продолжать боевые действия, применив ракеты ATACMS и организовав попытку контратаки ВСУ в Курской области."Он (Зеленский. — Прим. ред.) все еще хочет продолжить войну, <...> потому что сохраняет пессимизм к миру. <...> Это очень опасное время. Мы также видим, что Украина начала новую массированную контратаку в Курской области, <...> чтобы усложнить мирные усилия Трампа", — добавил он.В воскресенье в Минобороны сообщили, что российская группировка войск "Север" отразила две контратаки штурмовых групп ВСУ на Курском направлении. Днем ранее в ведомстве заявили об отражении комплексами противовоздушной обороны С-400 и "Панцирь-СМ" ударов американских ракет ATACMS.

https://ria.ru/20250106/dubinskiy-1992624426.html

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