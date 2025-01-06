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"Ближайшие две недели". На Западе сделали заявление после удара ВСУ ATACMS
"Ближайшие две недели". На Западе сделали заявление после удара ВСУ ATACMS - РИА Новости, 06.01.2025
"Ближайшие две недели". На Западе сделали заявление после удара ВСУ ATACMS
Ближайшие две недели могут стать очень опасными из-за провокационных действий Украины, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T04:03:00+03:00
2025-01-06T04:03:00+03:00
2025-01-06T14:56:00+03:00
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Ближайшие две недели могут стать очень опасными из-за провокационных действий Украины, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире телеканала Wion."Очень опасная ситуация будет в ближайшие две недели до ухода администрации (президента США Джо. — Прим. ред.) Байдена", — предупредил профессор.Такая ситуация, по его словам, сложилась из-за намерения Зеленского продолжать боевые действия, применив ракеты ATACMS и организовав попытку контратаки ВСУ в Курской области."Он (Зеленский. — Прим. ред.) все еще хочет продолжить войну, <...> потому что сохраняет пессимизм к миру. <...> Это очень опасное время. Мы также видим, что Украина начала новую массированную контратаку в Курской области, <...> чтобы усложнить мирные усилия Трампа", — добавил он.В воскресенье в Минобороны сообщили, что российская группировка войск "Север" отразила две контратаки штурмовых групп ВСУ на Курском направлении. Днем ранее в ведомстве заявили об отражении комплексами противовоздушной обороны С-400 и "Панцирь-СМ" ударов американских ракет ATACMS.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Курская область
"Ближайшие две недели". На Западе сделали заявление после удара ВСУ ATACMS
Профессор Дизен: ближайшие две недели станут очень опасными из-за действий Киева