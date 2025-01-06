https://ria.ru/20250106/nauka-1988653701.html

"Мы этого не увидим". Как наука объясняет главную загадку Рождества

"Мы этого не увидим". Как наука объясняет главную загадку Рождества - РИА Новости, 06.01.2025

"Мы этого не увидим". Как наука объясняет главную загадку Рождества

Вифлеемская звезда — пожалуй, самый популярный символ Рождества. И вместе с тем самый таинственный. Ее описание в Евангелии веками служило предметом... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T08:00:00+03:00

2025-01-06T08:00:00+03:00

2025-01-06T08:02:00+03:00

религия

иерусалим

вифлеем

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости, Сергей Проскурин. Вифлеемская звезда — пожалуй, самый популярный символ Рождества. И вместе с тем самый таинственный. Ее описание в Евангелии веками служило предметом богословских споров. В наши дни в дискуссию вмешались астрономы и разобрались, что же это было на самом деле.Фантазия художникаДействительно, без нее не обходится ни одна рождественская ярмарка. Святое семейство, ясли, младенец Иисус, волхвы… И над всей инсталляцией — она, Вифлеемская звезда. Точно такую же мизансцену, что красуется в январские дни на центральных площадях городов, можно увидеть на одной из фресок Джотто.Вернее, почти такую же. В начале XIV века прославленный итальянский живописец расписал сценами из жизни Христа капеллу Скровеньи. Разумеется, не обошлось без сюжета с поклонением волхвов.С точки зрения иконографии все вроде бы верно. Как гласит Евангелие: "Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему. <...> И, войдя в дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну".Вот только одно но: небосвод у Джотто озаряет не звезда, а комета. Дерзнул ли художник перекраивать библейский сюжет? Или же что-то знал?Вопреки ожиданиямНе секрет, что для древних небо значило очень много. Люди постоянно искали над головой особые приметы, знаки, приоткрывающие завесу тайны. На одно из таких знамений как раз и наткнулись восточные звездочеты: родился великий правитель.Любопытно, что в Евангелии уточняется: звезда "шла" перед волхвами, "вела" их в Вифлеем. А когда они достигли города, "остановилась над местом, где был младенец". И больше о ней — ни слова. Скорее всего, небесное светило в тот же миг исчезло.Возможно, именно поэтому богословы уже в III столетии предположили, что речь идет о "хвостатой звезде", то есть комете."Если при возникновении империй и во время других важных событий в небе возникали кометы и иные небесные знаки, стоит ли удивляться, что подобное явление сопровождало рождение младенца, который должен был осуществить преобразование в человеческом роде?" — рассуждал в одном из трактатов греческий теолог Ориген.Со временем версия о "хвостатой звезде" стала общепринятой. А в XVIII столетии возникло предположение, что в Писании упомянута комета Галлея, что появляется на небосводе примерно раз в 75 лет. В начале XXI века ученые вычислили, в какие именно годы жители Земли могли наблюдать этот редкий феномен. И результаты многих удивили."Так как Евангелие от Матфея, где упоминается Вифлеемская звезда, было создано, скорее всего, между 85 и 90 годом нашей эры, то автор, вероятно, описал увиденную им при жизни комету Галлея. А нам известно, что она появилась в 66-м. Это никак не укладывается в предполагаемые временные рамки рождения Христа — между шестым годом до нашей эры и четвертым годом нашей эры", — утверждал профессор астрономии Род Дженкинс.Получалось, что описанное в Евангелии вифлеемское чудо — выдумка. А эпизод с поклонением волхвов появился не раньше 66 года. К слову, тогда состоялось документально зафиксированное посольство царя Армении Тиридата к римскому императору Нерону."Когда сходятся планеты"Предположение Дженкинса стало камнем, брошенным в воду: физики, историки, библеисты вели долгие и ожесточенные споры. До тех пор, пока в 2007-м британский астроном Дэвид Хьюз не опроверг доводы своего коллеги."Кометы издавна ассоциировались у людей со смертью и чем-то очень страшным, — отмечал он. — Поэтому вряд ли кто-либо хотел связывать это небесное светило с таким важным и радостным для христиан событием, как рождение Христа".Кроме того, откуда могли прийти волхвы? Крупнейший на тот момент центр науки — Вавилон. Вряд ли тамошние мудрецы снарядили целую экспедицию в дальние края ради уже известной им (под другим названием) кометы Галлея.Поэтому Хьюз предложил сосредоточиться на куда более редких астрономических явлениях, которые можно было наблюдать за несколько лет до наступления нашей эры. Например, на так называемом тройном соединении планет."Две планеты подходят довольно близко друг к другу, а потом расходятся, — пояснил профессор, — и так еще два раза. Это произвело большое впечатление на зороастрийских жрецов, коими были те самые евангельские мудрецы".Конкретнее — речь идет о соединении Сатурна и Юпитера в фазе Рыб, которое произошло в седьмом году до нашей эры. Явление очень редкое: его наблюдали в 1941-м, а следующий раз это будет возможно лишь в 2239 году."Юпитер — король планет — очень благоприятный знак, а зодиакальное созвездие Рыбы у зороастрийцев означало Израиль. Отсюда и их путешествие в том направлении", — заключил Дэвид Хьюз.Всего один разНо вот парадокс: звездочеты шли с востока на запад, а Вифлеемская звезда появилась на востоке. Решение неожиданно нашли в одной из работ американского астронома Майкла Молнара. В 1998-м он доказал, что слово "восток" было не более чем техническим термином у вавилонских мудрецов.И означал он другой, чрезвычайно редкий феномен — всего раз в сотни лет рано утром на восточном горизонте на мгновение появляется Юпитер."Это результат движения нашей планеты относительно Солнца, в какой-то момент ускоряющегося по отношению к аналогичному прохождению Марса, Юпитера и Сатурна", — подчеркивал исследователь в статье.Теперь это объяснение Вифлеемской звезды считается одним из основных в научном сообществе. Но не сбрасывают со счетов и другие гипотезы — о тройном соединении планет или о рождении сверхновой рядом с галактикой Андромеды (это, в частности, зафиксировали азиатские астрономы в пятом году до нашей эры).Есть своя интерпретация и у богословов. Так, святитель Иоанн Златоуст еще в IV веке писал об особой ангельской силе, которая вела волхвов. Раньше подобные слова служили "аргументом" в пользу теории "Рождественская история — выдумка от начала и до конца". В наши дни с появлением новых астрономических данных ученые не спешат делать столь однозначные выводы.

https://ria.ru/20241129/karta-1986269965.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

иерусалим, вифлеем, аналитика - религия и мировоззрение