https://ria.ru/20250106/natsbank-1992678569.html

Курс гривны к доллару упал до исторического минимума

Курс гривны к доллару упал до исторического минимума - РИА Новости, 06.01.2025

Курс гривны к доллару упал до исторического минимума

Нацбанк Украины поднял в понедельник курс доллара по отношению к гривне на новый исторический максимум, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T17:58:00+03:00

2025-01-06T17:58:00+03:00

2025-01-06T18:18:00+03:00

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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Нацбанк Украины поднял в понедельник курс доллара по отношению к гривне на новый исторический максимум, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора. Официальный курс на 6 января был установлен на уровне 42,088 гривны за доллар, на 7 января – уже 42,195. Украинский нацбанк с конца июля 2022 года удерживал официальный курс гривны на уровне 36,56 гривны за доллар. В октябре 2023 заявил, что отменяет фиксированный курс гривны к доллару и переходит на режим управляемой гибкости курса. При этом гривна начала заметно ослабляться в декабре 2023 года: за доллар стали впервые давать 37 гривен.

https://ria.ru/20240401/grivna-1937191909.html

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в мире, украина, доллар