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Пленный рассказал, что наемники живут в квартирах граждан в Донбассе - РИА Новости, 06.01.2025
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04:58 06.01.2025
https://ria.ru/20250106/naemnik-1992628515.html
Пленный рассказал, что наемники живут в квартирах граждан в Донбассе
Пленный рассказал, что наемники живут в квартирах граждан в Донбассе - РИА Новости, 06.01.2025
Пленный рассказал, что наемники живут в квартирах граждан в Донбассе
Иностранные наемники, воюющие на стороне украинских боевиков, живут в квартирах мирных граждан на подконтрольных Киеву территориях в Донбассе, рассказал РИА... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T04:58:00+03:00
2025-01-06T04:58:00+03:00
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Иностранные наемники, воюющие на стороне украинских боевиков, живут в квартирах мирных граждан на подконтрольных Киеву территориях в Донбассе, рассказал РИА Новости пленный наемник из Польши. "Это были квартиры, оставленные какими-то украинскими семьями, которые, вероятно, бежали от войны, покинули квартиры, и я не знаю, арендовала ли армия (Украины - ред.) эти квартиры или просто как-то получила согласие, и мы были размещены в частных квартирах, брошенных украинцами. Потому что там еще остались вещи, было видно, что там, например, жила женщина, мужчина, осталась какая-то одежда. Это были брошенные украинцами квартиры", - рассказал пленный. На уточняющий вопрос, в каком конкретно населенном пункте жили он и его группа, пленный ответил, что в Алексеево-Дружковке, - это поселок в Краматорском районе ДНР. "Сначала одну ночь я провел в Шагени возле польской границе, позже - четыре ночи в Тернополе, позже - шесть дней я был в Старичах, - таком учебном центре, где Украина обучает солдат, только там мы спали в палатке. Ну и потом - Алексеево-Дружковка, в той квартире", - добавил он. Он утверждает, что общался только с теми украинцами, которые были инструкторами и обучали их, при это контакта с подразделениями ВСУ у него не было. Само обучение было коротким и заняло, по его словам, "всего две недели". Попавший в плен польский наемник при этом отметил, что в плену к нему относятся хорошо, учитывая все нормы. "Да, мне всего хватает. В бригаде "Невского" ко мне относятся даже более чем хорошо", - сказал он.
https://ria.ru/20250104/plennyj-1992463639.html
https://ria.ru/20250102/naemniki-1992293298.html
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в мире, украина, киев, донбасс, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Донбасс, Вооруженные силы Украины
Пленный рассказал, что наемники живут в квартирах граждан в Донбассе

Пленный наемник из Польши: иностранцы живут в брошенных украинцами квартирах

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Иностранные наемники, воюющие на стороне украинских боевиков, живут в квартирах мирных граждан на подконтрольных Киеву территориях в Донбассе, рассказал РИА Новости пленный наемник из Польши.
"Это были квартиры, оставленные какими-то украинскими семьями, которые, вероятно, бежали от войны, покинули квартиры, и я не знаю, арендовала ли армия (Украины - ред.) эти квартиры или просто как-то получила согласие, и мы были размещены в частных квартирах, брошенных украинцами. Потому что там еще остались вещи, было видно, что там, например, жила женщина, мужчина, осталась какая-то одежда. Это были брошенные украинцами квартиры", - рассказал пленный.
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На уточняющий вопрос, в каком конкретно населенном пункте жили он и его группа, пленный ответил, что в Алексеево-Дружковке, - это поселок в Краматорском районе ДНР.
«
"Сначала одну ночь я провел в Шагени возле польской границе, позже - четыре ночи в Тернополе, позже - шесть дней я был в Старичах, - таком учебном центре, где Украина обучает солдат, только там мы спали в палатке. Ну и потом - Алексеево-Дружковка, в той квартире", - добавил он.
Он утверждает, что общался только с теми украинцами, которые были инструкторами и обучали их, при это контакта с подразделениями ВСУ у него не было. Само обучение было коротким и заняло, по его словам, "всего две недели".
Попавший в плен польский наемник при этом отметил, что в плену к нему относятся хорошо, учитывая все нормы. "Да, мне всего хватает. В бригаде "Невского" ко мне относятся даже более чем хорошо", - сказал он.
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