https://ria.ru/20250106/naemnik-1992628515.html

Пленный рассказал, что наемники живут в квартирах граждан в Донбассе

Пленный рассказал, что наемники живут в квартирах граждан в Донбассе - РИА Новости, 06.01.2025

Пленный рассказал, что наемники живут в квартирах граждан в Донбассе

Иностранные наемники, воюющие на стороне украинских боевиков, живут в квартирах мирных граждан на подконтрольных Киеву территориях в Донбассе, рассказал РИА... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T04:58:00+03:00

2025-01-06T04:58:00+03:00

2025-01-06T04:58:00+03:00

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Иностранные наемники, воюющие на стороне украинских боевиков, живут в квартирах мирных граждан на подконтрольных Киеву территориях в Донбассе, рассказал РИА Новости пленный наемник из Польши. "Это были квартиры, оставленные какими-то украинскими семьями, которые, вероятно, бежали от войны, покинули квартиры, и я не знаю, арендовала ли армия (Украины - ред.) эти квартиры или просто как-то получила согласие, и мы были размещены в частных квартирах, брошенных украинцами. Потому что там еще остались вещи, было видно, что там, например, жила женщина, мужчина, осталась какая-то одежда. Это были брошенные украинцами квартиры", - рассказал пленный. На уточняющий вопрос, в каком конкретно населенном пункте жили он и его группа, пленный ответил, что в Алексеево-Дружковке, - это поселок в Краматорском районе ДНР. "Сначала одну ночь я провел в Шагени возле польской границе, позже - четыре ночи в Тернополе, позже - шесть дней я был в Старичах, - таком учебном центре, где Украина обучает солдат, только там мы спали в палатке. Ну и потом - Алексеево-Дружковка, в той квартире", - добавил он. Он утверждает, что общался только с теми украинцами, которые были инструкторами и обучали их, при это контакта с подразделениями ВСУ у него не было. Само обучение было коротким и заняло, по его словам, "всего две недели". Попавший в плен польский наемник при этом отметил, что в плену к нему относятся хорошо, учитывая все нормы. "Да, мне всего хватает. В бригаде "Невского" ко мне относятся даже более чем хорошо", - сказал он.

https://ria.ru/20250104/plennyj-1992463639.html

https://ria.ru/20250102/naemniki-1992293298.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, киев, донбасс, вооруженные силы украины