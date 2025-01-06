https://ria.ru/20250106/mvd-1992645429.html
МВД раскрыло массовую кражу "детских" денег
МВД раскрыло массовую кражу "детских" денег - РИА Новости, 06.01.2025
МВД раскрыло массовую кражу "детских" денег
Правоохранительные органы раскрыли мошенническую схему по присваиванию маткапитала в 59 регионах страны, сообщают "Известия" со ссылкой на МВД России. РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T10:22:00+03:00
2025-01-06T10:22:00+03:00
2025-01-06T14:10:00+03:00
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
мошенничество
материнский капитал
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Правоохранительные органы раскрыли мошенническую схему по присваиванию маткапитала в 59 регионах страны, сообщают "Известия" со ссылкой на МВД России."По результатам проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий выявлено 708 фактов регистрации в отделах ЗАГС детей, якобы рожденных вне медицинских учреждений, по каждому из которых 631 женщиной получены социальные пособия и (или) материнский (семейный) капитал в 59 субъектах Российской Федерации", — приводится ответ ведомства на запрос газеты.Подчеркивается, что на преступников завели 229 уголовных дел, а к ответственности привлекли 217 человек.Как сообщали в Госдуме, самыми распространенными схемами мошенничества в 2024 году стали те, в рамках которых злоумышленники представляются руководителями компаний и просят сотрудников выполнить финансовые переводы, звонят от имени фейковых ведомств или устраивают фейковые розыгрыши призов.
https://ria.ru/20250104/moshennichestvo-1992454485.html
https://realty.ria.ru/20241226/putin-1991488359.html
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происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мошенничество, материнский капитал
Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Мошенничество, Материнский капитал
МВД раскрыло массовую кражу "детских" денег
МВД: мошенники украли деньги, предназначенные детям, в 59 регионах России