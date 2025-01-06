https://ria.ru/20250106/moskva-1993485743.html
Горслужбы Москвы мониторят состояние дорог из-за непогоды в ночь на вторник
Горслужбы Москвы мониторят состояние дорог из-за непогоды в ночь на вторник - РИА Новости, 13.01.2025
Горслужбы Москвы мониторят состояние дорог из-за непогоды в ночь на вторник
Городские службы столицы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети на фоне приближающейся непогоды в ночь на вторник, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-06T20:59:00+03:00
2025-01-06T20:59:00+03:00
2025-01-13T15:39:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927538505_0:29:3590:2048_1920x0_80_0_0_a1dc3ea60194ac3a13d13802ce7664b2.jpg
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Городские службы столицы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети на фоне приближающейся непогоды в ночь на вторник, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, в ночь на 7 января в столице ожидается снег, в течение дня – мокрый снег, дождь, ледяной дождь. Погодные условия будут способствовать образованию гололедицы. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении. Отмечается, что пешеходам следует быть внимательными и аккуратными на улице, а автомобилистам строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
https://realty.ria.ru/20250105/rosseti-1992569677.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927538505_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_044775530c8332ce7d5ef46e394e8689.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Городские службы столицы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети на фоне приближающейся непогоды в ночь на вторник, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, в ночь на 7 января в столице ожидается снег, в течение дня – мокрый снег, дождь, ледяной дождь. Погодные условия будут способствовать образованию гололедицы. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пешеходам следует быть внимательными и аккуратными на улице, а автомобилистам строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.