https://ria.ru/20250106/moskva-1993485743.html

Горслужбы Москвы мониторят состояние дорог из-за непогоды в ночь на вторник

Горслужбы Москвы мониторят состояние дорог из-за непогоды в ночь на вторник - РИА Новости, 13.01.2025

Горслужбы Москвы мониторят состояние дорог из-за непогоды в ночь на вторник

Городские службы столицы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети на фоне приближающейся непогоды в ночь на вторник, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-06T20:59:00+03:00

2025-01-06T20:59:00+03:00

2025-01-13T15:39:00+03:00

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Городские службы столицы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети на фоне приближающейся непогоды в ночь на вторник, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, в ночь на 7 января в столице ожидается снег, в течение дня – мокрый снег, дождь, ледяной дождь. Погодные условия будут способствовать образованию гололедицы. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении. Отмечается, что пешеходам следует быть внимательными и аккуратными на улице, а автомобилистам строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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