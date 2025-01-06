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Горслужбы Москвы мониторят состояние дорог из-за непогоды в ночь на вторник - РИА Новости, 13.01.2025
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20:59 06.01.2025 (обновлено: 15:39 13.01.2025)
https://ria.ru/20250106/moskva-1993485743.html
Горслужбы Москвы мониторят состояние дорог из-за непогоды в ночь на вторник
Горслужбы Москвы мониторят состояние дорог из-за непогоды в ночь на вторник - РИА Новости, 13.01.2025
Горслужбы Москвы мониторят состояние дорог из-за непогоды в ночь на вторник
Городские службы столицы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети на фоне приближающейся непогоды в ночь на вторник, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-06T20:59:00+03:00
2025-01-13T15:39:00+03:00
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Городские службы столицы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети на фоне приближающейся непогоды в ночь на вторник, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, в ночь на 7 января в столице ожидается снег, в течение дня – мокрый снег, дождь, ледяной дождь. Погодные условия будут способствовать образованию гололедицы. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении. Отмечается, что пешеходам следует быть внимательными и аккуратными на улице, а автомобилистам строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва

Горслужбы Москвы мониторят состояние дорог из-за непогоды в ночь на вторник

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДвижение автомобилей во время снегопада в Москве
Движение автомобилей во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Движение автомобилей во время снегопада в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Городские службы столицы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети на фоне приближающейся непогоды в ночь на вторник, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, в ночь на 7 января в столице ожидается снег, в течение дня – мокрый снег, дождь, ледяной дождь. Погодные условия будут способствовать образованию гололедицы. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пешеходам следует быть внимательными и аккуратными на улице, а автомобилистам строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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