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На юго-востоке Москвы обустроили новую пешеходную зону и спорткластер - РИА Новости, 06.01.2025
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На юго-востоке Москвы обустроили новую пешеходную зону и спорткластер
На юго-востоке Москвы обустроили новую пешеходную зону и спорткластер - РИА Новости, 06.01.2025
На юго-востоке Москвы обустроили новую пешеходную зону и спорткластер
Специалисты комплекса городского хозяйства обустроили новую пешеходную зону и спорткластер на юго-востоке столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T13:26:00+03:00
2025-01-06T13:26:00+03:00
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общество
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обустроили новую пешеходную зону и спорткластер на юго-востоке столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Провели благоустройство территории, на которой ранее был пустырь, там создано комфортное общественное пространство для занятий спортом, прогулок и тихого отдыха. Особенно оно будет востребовано у жителей домов на улицах Окская, Зеленодольская и Жигулевская, учащихся школы имени Маршала Василия Чуйкова и Московского педагогического колледжа", - рассказал Бирюков. Заммэра рассказал, что у дома 28, корпус 2 по Окской улице сделали скейт-парк и памп-трек, который подойдет для катания на скейтбордах, самокатах и трюковых велосипедах BMX. В обновленной спортивной зоне возле дома 28, корпус 3 можно проводить различные командные игры или матчи по пинг-понгу. "На пешеходной зоне обустроены три новые детские площадки с безопасным покрытием и современным оборудованием, в том числе мини-скалодромом, горкой, гамаками и качелями-гнездами. Еще две детские площадки появились рядом со школой имени маршала Василия Чуйкова. На благоустроенной территории организовали пространство с уличными тренажерами и комплексами для воркаута", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для комфортных прогулок обустроили дорожно-тропиночную сеть и установили удобные скамейки для отдыха.
https://ria.ru/20250105/moskva-1992570028.html
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
На юго-востоке Москвы обустроили новую пешеходную зону и спорткластер

Бирюков: на юго-востоке столицы обустроили новую пешеходную зону и спорткластер

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПетр Бирюков
Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Петр Бирюков. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обустроили новую пешеходную зону и спорткластер на юго-востоке столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Провели благоустройство территории, на которой ранее был пустырь, там создано комфортное общественное пространство для занятий спортом, прогулок и тихого отдыха. Особенно оно будет востребовано у жителей домов на улицах Окская, Зеленодольская и Жигулевская, учащихся школы имени Маршала Василия Чуйкова и Московского педагогического колледжа", - рассказал Бирюков.
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Заммэра рассказал, что у дома 28, корпус 2 по Окской улице сделали скейт-парк и памп-трек, который подойдет для катания на скейтбордах, самокатах и трюковых велосипедах BMX. В обновленной спортивной зоне возле дома 28, корпус 3 можно проводить различные командные игры или матчи по пинг-понгу.
"На пешеходной зоне обустроены три новые детские площадки с безопасным покрытием и современным оборудованием, в том числе мини-скалодромом, горкой, гамаками и качелями-гнездами. Еще две детские площадки появились рядом со школой имени маршала Василия Чуйкова. На благоустроенной территории организовали пространство с уличными тренажерами и комплексами для воркаута", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для комфортных прогулок обустроили дорожно-тропиночную сеть и установили удобные скамейки для отдыха.
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