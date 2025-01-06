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В Москве на Рождество продлили работу городского транспорта - РИА Новости, 06.01.2025
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00:34 06.01.2025
https://ria.ru/20250106/moskva-1992619898.html
В Москве на Рождество продлили работу городского транспорта
В Москве на Рождество продлили работу городского транспорта - РИА Новости, 06.01.2025
В Москве на Рождество продлили работу городского транспорта
Работа городского транспорта продлена в Москве на Рождество в ночь с понедельника на вторник. РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T00:34:00+03:00
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общество
москва
сергей собянин
московское центральное кольцо (мцк)
новый год
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Работа городского транспорта продлена в Москве на Рождество в ночь с понедельника на вторник. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на Рождество метро и МЦК будут работать до 2.00, МЦД - до 3.00, а также 149 маршрутов наземного городского транспорта - до 3.30 часов.
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общество, москва, сергей собянин, московское центральное кольцо (мцк), новый год
Общество, Москва, Сергей Собянин, Московское центральное кольцо (МЦК), Новый год
В Москве на Рождество продлили работу городского транспорта

В Москве в ночь с понедельника на вторник продлили работу городского транспорта

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЛюди в вагоне поезда Московского метрополитена
Люди в вагоне поезда Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Люди в вагоне поезда Московского метрополитена. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Работа городского транспорта продлена в Москве на Рождество в ночь с понедельника на вторник.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на Рождество метро и МЦК будут работать до 2.00, МЦД - до 3.00, а также 149 маршрутов наземного городского транспорта - до 3.30 часов.
Александровский сад и Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
В Москве 6 и 7 января временно закроют движение на нескольких улицах
00:31
 
ОбществоМоскваСергей СобянинМосковское центральное кольцо (МЦК)Новый год
 
 
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