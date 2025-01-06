https://ria.ru/20250106/moskva-1992619898.html
В Москве на Рождество продлили работу городского транспорта
В Москве на Рождество продлили работу городского транспорта - РИА Новости, 06.01.2025
В Москве на Рождество продлили работу городского транспорта
Работа городского транспорта продлена в Москве на Рождество в ночь с понедельника на вторник. РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T00:34:00+03:00
2025-01-06T00:34:00+03:00
2025-01-06T00:34:00+03:00
общество
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сергей собянин
московское центральное кольцо (мцк)
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Работа городского транспорта продлена в Москве на Рождество в ночь с понедельника на вторник. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на Рождество метро и МЦК будут работать до 2.00, МЦД - до 3.00, а также 149 маршрутов наземного городского транспорта - до 3.30 часов.
https://ria.ru/20250106/moskva-1992619728.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, сергей собянин, московское центральное кольцо (мцк), новый год
Общество, Москва, Сергей Собянин, Московское центральное кольцо (МЦК), Новый год
В Москве на Рождество продлили работу городского транспорта
В Москве в ночь с понедельника на вторник продлили работу городского транспорта