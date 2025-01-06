https://ria.ru/20250106/moskva-1992619898.html

В Москве на Рождество продлили работу городского транспорта

В Москве на Рождество продлили работу городского транспорта - РИА Новости, 06.01.2025

В Москве на Рождество продлили работу городского транспорта

Работа городского транспорта продлена в Москве на Рождество в ночь с понедельника на вторник. РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T00:34:00+03:00

2025-01-06T00:34:00+03:00

2025-01-06T00:34:00+03:00

общество

москва

сергей собянин

московское центральное кольцо (мцк)

новый год

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Работа городского транспорта продлена в Москве на Рождество в ночь с понедельника на вторник. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на Рождество метро и МЦК будут работать до 2.00, МЦД - до 3.00, а также 149 маршрутов наземного городского транспорта - до 3.30 часов.

https://ria.ru/20250106/moskva-1992619728.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, сергей собянин, московское центральное кольцо (мцк), новый год