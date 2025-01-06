https://ria.ru/20250106/moskva-1992619728.html

В Москве 6 и 7 января временно закроют движение на нескольких улицах

В Москве 6 и 7 января временно закроют движение на нескольких улицах - РИА Новости, 06.01.2025

В Москве 6 и 7 января временно закроют движение на нескольких улицах

Движение на ряде улиц в центре Москвы временно закроют в понедельник и вторник в связи с проведением рождественских мероприятий. РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T00:31:00+03:00

2025-01-06T00:31:00+03:00

2025-01-06T00:31:00+03:00

общество

москва

новый год

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1f/1992173179_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1fd94fce16add087bc741c787f6135f1.jpg

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Движение на ряде улиц в центре Москвы временно закроют в понедельник и вторник в связи с проведением рождественских мероприятий. Ранее столичный департамент транспорта сообщил, что в связи с проведением рождественских мероприятий 6 и 7 января будет временно закрыто движение в районе Храма Христа Спасителя. Так, движение будет закрыто с 16.00 6 января до 3.00 7 января в Соймоновском проезде от улицы Волхонка до Пречистенской набережной, с 18.00 6 января до 3.00 7 января на улице Волхонка от Соймоновского проезда до улицы Ленивка.

https://ria.ru/20250106/rozhdestvo-1913835689.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, новый год