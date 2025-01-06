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В Москве 6 и 7 января временно закроют движение на нескольких улицах - РИА Новости, 06.01.2025
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00:31 06.01.2025
https://ria.ru/20250106/moskva-1992619728.html
В Москве 6 и 7 января временно закроют движение на нескольких улицах
В Москве 6 и 7 января временно закроют движение на нескольких улицах - РИА Новости, 06.01.2025
В Москве 6 и 7 января временно закроют движение на нескольких улицах
Движение на ряде улиц в центре Москвы временно закроют в понедельник и вторник в связи с проведением рождественских мероприятий. РИА Новости, 06.01.2025
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Движение на ряде улиц в центре Москвы временно закроют в понедельник и вторник в связи с проведением рождественских мероприятий. Ранее столичный департамент транспорта сообщил, что в связи с проведением рождественских мероприятий 6 и 7 января будет временно закрыто движение в районе Храма Христа Спасителя. Так, движение будет закрыто с 16.00 6 января до 3.00 7 января в Соймоновском проезде от улицы Волхонка до Пречистенской набережной, с 18.00 6 января до 3.00 7 января на улице Волхонка от Соймоновского проезда до улицы Ленивка.
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общество, москва, новый год
Общество, Москва, Новый год
В Москве 6 и 7 января временно закроют движение на нескольких улицах

Движение на нескольких улицах в центре Москвы временно закроют 6 и 7 января

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАлександровский сад и Московский Кремль
Александровский сад и Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Александровский сад и Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Движение на ряде улиц в центре Москвы временно закроют в понедельник и вторник в связи с проведением рождественских мероприятий.
Ранее столичный департамент транспорта сообщил, что в связи с проведением рождественских мероприятий 6 и 7 января будет временно закрыто движение в районе Храма Христа Спасителя.
Так, движение будет закрыто с 16.00 6 января до 3.00 7 января в Соймоновском проезде от улицы Волхонка до Пречистенской набережной, с 18.00 6 января до 3.00 7 января на улице Волхонка от Соймоновского проезда до улицы Ленивка.
Рождество - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
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