https://ria.ru/20250106/moskva-1992619728.html
В Москве 6 и 7 января временно закроют движение на нескольких улицах
В Москве 6 и 7 января временно закроют движение на нескольких улицах - РИА Новости, 06.01.2025
В Москве 6 и 7 января временно закроют движение на нескольких улицах
Движение на ряде улиц в центре Москвы временно закроют в понедельник и вторник в связи с проведением рождественских мероприятий. РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T00:31:00+03:00
2025-01-06T00:31:00+03:00
2025-01-06T00:31:00+03:00
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Движение на ряде улиц в центре Москвы временно закроют в понедельник и вторник в связи с проведением рождественских мероприятий. Ранее столичный департамент транспорта сообщил, что в связи с проведением рождественских мероприятий 6 и 7 января будет временно закрыто движение в районе Храма Христа Спасителя. Так, движение будет закрыто с 16.00 6 января до 3.00 7 января в Соймоновском проезде от улицы Волхонка до Пречистенской набережной, с 18.00 6 января до 3.00 7 января на улице Волхонка от Соймоновского проезда до улицы Ленивка.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, новый год
Общество, Москва, Новый год
В Москве 6 и 7 января временно закроют движение на нескольких улицах
Движение на нескольких улицах в центре Москвы временно закроют 6 и 7 января
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Движение на ряде улиц в центре Москвы временно закроют в понедельник и вторник в связи с проведением рождественских мероприятий.
Ранее столичный департамент транспорта сообщил, что в связи с проведением рождественских мероприятий 6 и 7 января будет временно закрыто движение в районе Храма Христа Спасителя.
Так, движение будет закрыто с 16.00 6 января до 3.00 7 января в Соймоновском проезде от улицы Волхонка до Пречистенской набережной, с 18.00 6 января до 3.00 7 января на улице Волхонка от Соймоновского проезда до улицы Ленивка.