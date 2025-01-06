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В МИД Молдавии вызвали представителя российского посольства - РИА Новости, 06.01.2025
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18:15 06.01.2025 (обновлено: 18:37 06.01.2025)
https://ria.ru/20250106/moldaviya-1992679183.html
В МИД Молдавии вызвали представителя российского посольства
В МИД Молдавии вызвали представителя российского посольства - РИА Новости, 06.01.2025
В МИД Молдавии вызвали представителя российского посольства
Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии вызвало представителя российского посольства для разъяснений по поводу заявления о ситуации в... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T18:15:00+03:00
2025-01-06T18:37:00+03:00
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КИШИНЕВ, 6 янв – РИА Новости. Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии вызвало представителя российского посольства для разъяснений по поводу заявления о ситуации в Приднестровье.Ранее в понедельник посольство России в Молдавии опубликовало заявление, в котором обвинило Украину в отказе в транзите газа из РФ через свою территорию, в создании энергетического кризиса в непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР)."МИД Молдавии призывает российское посольство прекратить действия, которые подрывают отношения между нашими странами и усложняют ситуацию в регионе. В связи с этим принято решение вызвать представителя дипломатической миссии России", - сообщила журналистам в Кишиневе пресс-секретарь ведомства Татьяна Барак.В Приднестровье 11 декабря в связи с энергокризисом было введено чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее был введен режим ЧП в энергетике. В ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии.В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января ограничит поставки газа в Молдавию до нуля кубометров в сутки из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее "Газпром" сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье.
https://ria.ru/20250106/es-1992666657.html
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в мире, молдавия, россия, кишинев, газпром, молдовагаз
В мире, Молдавия, Россия, Кишинев, Газпром, Молдовагаз
В МИД Молдавии вызвали представителя российского посольства

В МИД Молдавии вызвали представителя посольства России из-за заявлений о ПМР

© Sputnik / OsmatescoМинистерство иностранных дел Молдавии
Министерство иностранных дел Молдавии - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© Sputnik / Osmatesco
Министерство иностранных дел Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 6 янв – РИА Новости. Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии вызвало представителя российского посольства для разъяснений по поводу заявления о ситуации в Приднестровье.
Ранее в понедельник посольство России в Молдавии опубликовало заявление, в котором обвинило Украину в отказе в транзите газа из РФ через свою территорию, в создании энергетического кризиса в непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР).
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"МИД Молдавии призывает российское посольство прекратить действия, которые подрывают отношения между нашими странами и усложняют ситуацию в регионе. В связи с этим принято решение вызвать представителя дипломатической миссии России", - сообщила журналистам в Кишиневе пресс-секретарь ведомства Татьяна Барак.
В Приднестровье 11 декабря в связи с энергокризисом было введено чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее был введен режим ЧП в энергетике. В ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии.
В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января ограничит поставки газа в Молдавию до нуля кубометров в сутки из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее "Газпром" сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье.
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