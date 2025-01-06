Рейтинг@Mail.ru
Ка-52м уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области - РИА Новости, 06.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:17 06.01.2025 (обновлено: 15:52 06.01.2025)
https://ria.ru/20250106/minoborony-1992666517.html
Ка-52м уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области
Ка-52м уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области - РИА Новости, 06.01.2025
Ка-52м уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области
Экипаж российской авиации на вертолете Ка-52м, уничтожил живую силу, бронетехнику и опорный пункт ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T15:17:00+03:00
2025-01-06T15:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992668052_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8e485df82159b6ec5022e6f4adcf6282.jpg
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Экипаж российской авиации на вертолете Ка-52м, уничтожил живую силу, бронетехнику и опорный пункт ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м уничтожил живую силу, бронированную технику и опорный пункт подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что после удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет противника. "Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение техники, живой силы и опорного пункта ВСУ", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Уничтожение живой силы ВСУ в Курской области экипажем вертолета Ка-52м
Экипаж российского вертолета Ка-52м уничтожил живую силу ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны
2025-01-06T15:17
true
PT1M03S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992668052_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_305332f669416582f2a8cd4c811fc4e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
Ка-52м уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области

Минобороны: экипаж Ка-52м уничтожил живую силу и опорник ВСУ в Курской области

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Экипаж российской авиации на вертолете Ка-52м, уничтожил живую силу, бронетехнику и опорный пункт ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м уничтожил живую силу, бронированную технику и опорный пункт подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет противника.
"Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение техники, живой силы и опорного пункта ВСУ", - сообщили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала