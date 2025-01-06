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Ка-52м уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области

Ка-52м уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области - РИА Новости, 06.01.2025

Ка-52м уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области

Экипаж российской авиации на вертолете Ка-52м, уничтожил живую силу, бронетехнику и опорный пункт ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T15:17:00+03:00

2025-01-06T15:17:00+03:00

2025-01-06T15:52:00+03:00

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Экипаж российской авиации на вертолете Ка-52м, уничтожил живую силу, бронетехнику и опорный пункт ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м уничтожил живую силу, бронированную технику и опорный пункт подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что после удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет противника. "Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение техники, живой силы и опорного пункта ВСУ", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Уничтожение живой силы ВСУ в Курской области экипажем вертолета Ка-52м Экипаж российского вертолета Ка-52м уничтожил живую силу ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны 2025-01-06T15:17 true PT1M03S

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курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия