https://ria.ru/20250106/minoborony-1992666517.html
Ка-52м уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области
Ка-52м уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области - РИА Новости, 06.01.2025
Ка-52м уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области
Экипаж российской авиации на вертолете Ка-52м, уничтожил живую силу, бронетехнику и опорный пункт ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T15:17:00+03:00
2025-01-06T15:17:00+03:00
2025-01-06T15:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992668052_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8e485df82159b6ec5022e6f4adcf6282.jpg
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Экипаж российской авиации на вертолете Ка-52м, уничтожил живую силу, бронетехнику и опорный пункт ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м уничтожил живую силу, бронированную технику и опорный пункт подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что после удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет противника. "Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение техники, живой силы и опорного пункта ВСУ", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992668052_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_305332f669416582f2a8cd4c811fc4e6.jpg
Уничтожение живой силы ВСУ в Курской области экипажем вертолета Ка-52м
Экипаж российского вертолета Ка-52м уничтожил живую силу ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны
2025-01-06T15:17
true
PT1M03S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
Ка-52м уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области
Минобороны: экипаж Ка-52м уничтожил живую силу и опорник ВСУ в Курской области