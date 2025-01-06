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ВС России нанесли поражение ВСУ в районах 16 сел в Курской области
ВС России нанесли поражение ВСУ в районах 16 сел в Курской области - РИА Новости, 06.01.2025
ВС России нанесли поражение ВСУ в районах 16 сел в Курской области
Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах 16 населённых пунктов в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T14:12:00+03:00
2025-01-06T14:12:00+03:00
2025-01-06T14:12:00+03:00
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах 16 населённых пунктов в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "В ходе наступательных действий подразделения российских войск нанесли поражение формированиям пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, трех бригад территориальной обороны и штурмового батальона ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Гуево, Казачья Локня, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Махновка, Мирный, Николаево-Дарьино, Никольский, Русское Поречное, Свердликово, Старая Сорочина, Суджа и Черкасское Поречное", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. По данным ведомства, ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Бондаревка, Гоголевка, Гончаровка, Зазулевка, Замостье, Колмаков, Мартыновка, Марьевка, Погребки, Южный, а также Басовка, Беловоды, Богдановка, Веселовка, Журавка, Запселье, Локня, Ободы, Осоевка и Степановка в Сумской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)