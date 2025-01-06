https://ria.ru/20250106/minoborony-1992663203.html

ВС России нанесли поражение ВСУ в районах 16 сел в Курской области

ВС России нанесли поражение ВСУ в районах 16 сел в Курской области - РИА Новости, 06.01.2025

ВС России нанесли поражение ВСУ в районах 16 сел в Курской области

Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах 16 населённых пунктов в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T14:12:00+03:00

2025-01-06T14:12:00+03:00

2025-01-06T14:12:00+03:00

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах 16 населённых пунктов в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "В ходе наступательных действий подразделения российских войск нанесли поражение формированиям пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, трех бригад территориальной обороны и штурмового батальона ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Гуево, Казачья Локня, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Махновка, Мирный, Николаево-Дарьино, Никольский, Русское Поречное, Свердликово, Старая Сорочина, Суджа и Черкасское Поречное", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. По данным ведомства, ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Бондаревка, Гоголевка, Гончаровка, Зазулевка, Замостье, Колмаков, Мартыновка, Марьевка, Погребки, Южный, а также Басовка, Беловоды, Богдановка, Веселовка, Журавка, Запселье, Локня, Ободы, Осоевка и Степановка в Сумской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)