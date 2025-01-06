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В Минобороны рассказали о выездных приемных группах Военной академии РВСН - РИА Новости, 06.01.2025
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04:25 06.01.2025
https://ria.ru/20250106/minoborony-1992628024.html
В Минобороны рассказали о выездных приемных группах Военной академии РВСН
В Минобороны рассказали о выездных приемных группах Военной академии РВСН - РИА Новости, 06.01.2025
В Минобороны рассказали о выездных приемных группах Военной академии РВСН
Выездные приемные группы Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого по отбору кандидатов будут работать в 2025 году... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T04:25:00+03:00
2025-01-06T04:25:00+03:00
россия
ростовская область
ставропольский край
ракетные войска стратегического назначения
безопасность
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Выездные приемные группы Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого по отбору кандидатов будут работать в 2025 году в семи регионах России, сообщили в Минобороны России. "Выездные приемные группы Военной академии РВСН имени Петра Великого и ее филиала во взаимодействии с военными комиссариатами Московской, Владимирской, Калужской, Ростовской областей, Пермского и Ставропольского краев организуют и проведут профессиональный отбор кандидатов для поступления в вуз. Поступить в военный вуз смогут абитуриенты из семи регионов страны, не приезжая в Московскую область", - говорится в сообщении. В состав групп войдут специалисты по профессионально-психологическому отбору и физической подготовке. Кандидаты, успешно прошедшие профессиональный отбор, будут зачислены в академию. В 2024 году в вузах РВСН конкурс для абитуриентов варьировался от 3 до 10 человек на место. Курсанты Военной академии РВСН имени Петра Великого обучаются по программам полной военно-специальной подготовки профессионального образования. Обучение ведется на пяти факультетах и шести общеобразовательных кафедрах. Около 90% сотрудников академии имеют ученую степень. Академия ведет подготовку специалистов по особо наукоемким специальностям в области эксплуатации автоматизированных систем специального назначения, управления робототехническими комплексами, проектирования, производства ракет и ракетно-космических комплексов.
https://ria.ru/20201207/akademiya-1587636090.html
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россия
ростовская область
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россия, ростовская область, ставропольский край, ракетные войска стратегического назначения, безопасность
Россия, Ростовская область, Ставропольский край, Ракетные войска стратегического назначения, Безопасность
В Минобороны рассказали о выездных приемных группах Военной академии РВСН

Приемные группы Военной академии РВСН будут работать в семи регионах

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВоенная академия РВСН имени Петра Великого
Военная академия РВСН имени Петра Великого - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Военная академия РВСН имени Петра Великого. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Выездные приемные группы Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого по отбору кандидатов будут работать в 2025 году в семи регионах России, сообщили в Минобороны России.
"Выездные приемные группы Военной академии РВСН имени Петра Великого и ее филиала во взаимодействии с военными комиссариатами Московской, Владимирской, Калужской, Ростовской областей, Пермского и Ставропольского краев организуют и проведут профессиональный отбор кандидатов для поступления в вуз. Поступить в военный вуз смогут абитуриенты из семи регионов страны, не приезжая в Московскую область", - говорится в сообщении.
Военная академия ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
Военная академия РВСН имени Петра Великого
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В состав групп войдут специалисты по профессионально-психологическому отбору и физической подготовке. Кандидаты, успешно прошедшие профессиональный отбор, будут зачислены в академию. В 2024 году в вузах РВСН конкурс для абитуриентов варьировался от 3 до 10 человек на место.
Курсанты Военной академии РВСН имени Петра Великого обучаются по программам полной военно-специальной подготовки профессионального образования. Обучение ведется на пяти факультетах и шести общеобразовательных кафедрах. Около 90% сотрудников академии имеют ученую степень.
Академия ведет подготовку специалистов по особо наукоемким специальностям в области эксплуатации автоматизированных систем специального назначения, управления робототехническими комплексами, проектирования, производства ракет и ракетно-космических комплексов.
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