https://ria.ru/20250106/minoborony-1992628024.html
В Минобороны рассказали о выездных приемных группах Военной академии РВСН
В Минобороны рассказали о выездных приемных группах Военной академии РВСН - РИА Новости, 06.01.2025
В Минобороны рассказали о выездных приемных группах Военной академии РВСН
Выездные приемные группы Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого по отбору кандидатов будут работать в 2025 году... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T04:25:00+03:00
2025-01-06T04:25:00+03:00
2025-01-06T04:25:00+03:00
россия
ростовская область
ставропольский край
ракетные войска стратегического назначения
безопасность
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Выездные приемные группы Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого по отбору кандидатов будут работать в 2025 году в семи регионах России, сообщили в Минобороны России. "Выездные приемные группы Военной академии РВСН имени Петра Великого и ее филиала во взаимодействии с военными комиссариатами Московской, Владимирской, Калужской, Ростовской областей, Пермского и Ставропольского краев организуют и проведут профессиональный отбор кандидатов для поступления в вуз. Поступить в военный вуз смогут абитуриенты из семи регионов страны, не приезжая в Московскую область", - говорится в сообщении. В состав групп войдут специалисты по профессионально-психологическому отбору и физической подготовке. Кандидаты, успешно прошедшие профессиональный отбор, будут зачислены в академию. В 2024 году в вузах РВСН конкурс для абитуриентов варьировался от 3 до 10 человек на место. Курсанты Военной академии РВСН имени Петра Великого обучаются по программам полной военно-специальной подготовки профессионального образования. Обучение ведется на пяти факультетах и шести общеобразовательных кафедрах. Около 90% сотрудников академии имеют ученую степень. Академия ведет подготовку специалистов по особо наукоемким специальностям в области эксплуатации автоматизированных систем специального назначения, управления робототехническими комплексами, проектирования, производства ракет и ракетно-космических комплексов.
https://ria.ru/20201207/akademiya-1587636090.html
https://ria.ru/20240715/eks-glavkom-1959827529.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ростовская область, ставропольский край, ракетные войска стратегического назначения, безопасность
Россия, Ростовская область, Ставропольский край, Ракетные войска стратегического назначения, Безопасность
В Минобороны рассказали о выездных приемных группах Военной академии РВСН
Приемные группы Военной академии РВСН будут работать в семи регионах
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Выездные приемные группы Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого по отбору кандидатов будут работать в 2025 году в семи регионах России, сообщили в Минобороны России.
"Выездные приемные группы Военной академии РВСН
имени Петра Великого и ее филиала во взаимодействии с военными комиссариатами Московской, Владимирской, Калужской, Ростовской областей
, Пермского и Ставропольского краев
организуют и проведут профессиональный отбор кандидатов для поступления в вуз. Поступить в военный вуз смогут абитуриенты из семи регионов страны, не приезжая в Московскую область", - говорится в сообщении.
В состав групп войдут специалисты по профессионально-психологическому отбору и физической подготовке. Кандидаты, успешно прошедшие профессиональный отбор, будут зачислены в академию. В 2024 году в вузах РВСН конкурс для абитуриентов варьировался от 3 до 10 человек на место.
Курсанты Военной академии РВСН имени Петра Великого обучаются по программам полной военно-специальной подготовки профессионального образования. Обучение ведется на пяти факультетах и шести общеобразовательных кафедрах. Около 90% сотрудников академии имеют ученую степень.
Академия ведет подготовку специалистов по особо наукоемким специальностям в области эксплуатации автоматизированных систем специального назначения, управления робототехническими комплексами, проектирования, производства ракет и ракетно-космических комплексов.