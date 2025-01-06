https://ria.ru/20250106/minoborony-1992628024.html

В Минобороны рассказали о выездных приемных группах Военной академии РВСН

В Минобороны рассказали о выездных приемных группах Военной академии РВСН - РИА Новости, 06.01.2025

В Минобороны рассказали о выездных приемных группах Военной академии РВСН

Выездные приемные группы Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого по отбору кандидатов будут работать в 2025 году... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T04:25:00+03:00

2025-01-06T04:25:00+03:00

2025-01-06T04:25:00+03:00

россия

ростовская область

ставропольский край

ракетные войска стратегического назначения

безопасность

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Выездные приемные группы Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого по отбору кандидатов будут работать в 2025 году в семи регионах России, сообщили в Минобороны России. "Выездные приемные группы Военной академии РВСН имени Петра Великого и ее филиала во взаимодействии с военными комиссариатами Московской, Владимирской, Калужской, Ростовской областей, Пермского и Ставропольского краев организуют и проведут профессиональный отбор кандидатов для поступления в вуз. Поступить в военный вуз смогут абитуриенты из семи регионов страны, не приезжая в Московскую область", - говорится в сообщении. В состав групп войдут специалисты по профессионально-психологическому отбору и физической подготовке. Кандидаты, успешно прошедшие профессиональный отбор, будут зачислены в академию. В 2024 году в вузах РВСН конкурс для абитуриентов варьировался от 3 до 10 человек на место. Курсанты Военной академии РВСН имени Петра Великого обучаются по программам полной военно-специальной подготовки профессионального образования. Обучение ведется на пяти факультетах и шести общеобразовательных кафедрах. Около 90% сотрудников академии имеют ученую степень. Академия ведет подготовку специалистов по особо наукоемким специальностям в области эксплуатации автоматизированных систем специального назначения, управления робототехническими комплексами, проектирования, производства ракет и ракетно-космических комплексов.

https://ria.ru/20201207/akademiya-1587636090.html

https://ria.ru/20240715/eks-glavkom-1959827529.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, ростовская область, ставропольский край, ракетные войска стратегического назначения, безопасность