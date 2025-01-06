https://ria.ru/20250106/mid-1992683303.html

МИД призвал мир к реакции на атаки Киева на объекты ядерной инфраструктуры

МИД призвал мир к реакции на атаки Киева на объекты ядерной инфраструктуры - РИА Новости, 06.01.2025

МИД призвал мир к реакции на атаки Киева на объекты ядерной инфраструктуры

Москва призывает международное сообщество, в том числе МАГАТЭ, осудить атаки Киева на Энергодар и ЗАЭС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T19:04:00+03:00

2025-01-06T19:04:00+03:00

2025-01-06T19:25:00+03:00

в мире

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

украина

специальная военная операция на украине

энергодар

мария захарова

магатэ

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938139075_0:0:3271:1840_1920x0_80_0_0_e8534b9058baa051635654e472674bdb.jpg

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Москва призывает международное сообщество, в том числе МАГАТЭ, осудить атаки Киева на Энергодар и ЗАЭС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Российская сторона настоятельно призывает международное сообщество незамедлительно и самым серьезным образом отреагировать на непрекращающиеся атаки киевского режима по российским объектам ядерно-энергетической инфраструктуры, принудив Киев перестать играть жизнями стран и народов в Европе и на других континентах, которые обезумевший режим готов принести в жертву своей преступной политике, устроив катастрофу на нашей крупнейшей атомной электростанции – Запорожской АЭС (ЗАЭС)", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.Она подчеркнула, что надеется, что у западных спонсоров Владимира Зеленского хватит духу "призвать его к порядку" хотя бы из чувства самосохранения."Ожидаем объективных оценок и внятной реакции на этот счет со стороны руководства МАГАТЭ, тем более что атаки 5 января происходили буквально на глазах находящихся на ЗАЭС специалистов агентства", - также отметила она.Захарова подчеркнула, что МАГАТЭ давно пора назвать вещи своими именами и заявить Киеву о недопустимости его атак по ЗАЭС, равно как и по другим российским атомным электростанциям.Ранее российское Минобороны сообщило, что пятого января ВСУ пытались атаковать Запорожскую АЭС и город Энергодар восемью беспилотниками, все они были сбиты, жертв и разрушений на атомной станции не было.

https://ria.ru/20241211/brazilija-1988529774.html

https://ria.ru/20241206/plen-1987685983.html

россия

украина

энергодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, энергодар, мария захарова, магатэ, вооруженные силы украины, запорожская аэс