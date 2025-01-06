Рейтинг@Mail.ru
МИД призвал мир к реакции на атаки Киева на объекты ядерной инфраструктуры - РИА Новости, 06.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:04 06.01.2025 (обновлено: 19:25 06.01.2025)
https://ria.ru/20250106/mid-1992683303.html
МИД призвал мир к реакции на атаки Киева на объекты ядерной инфраструктуры
МИД призвал мир к реакции на атаки Киева на объекты ядерной инфраструктуры - РИА Новости, 06.01.2025
МИД призвал мир к реакции на атаки Киева на объекты ядерной инфраструктуры
Москва призывает международное сообщество, в том числе МАГАТЭ, осудить атаки Киева на Энергодар и ЗАЭС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T19:04:00+03:00
2025-01-06T19:25:00+03:00
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
специальная военная операция на украине
энергодар
мария захарова
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938139075_0:0:3271:1840_1920x0_80_0_0_e8534b9058baa051635654e472674bdb.jpg
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Москва призывает международное сообщество, в том числе МАГАТЭ, осудить атаки Киева на Энергодар и ЗАЭС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Российская сторона настоятельно призывает международное сообщество незамедлительно и самым серьезным образом отреагировать на непрекращающиеся атаки киевского режима по российским объектам ядерно-энергетической инфраструктуры, принудив Киев перестать играть жизнями стран и народов в Европе и на других континентах, которые обезумевший режим готов принести в жертву своей преступной политике, устроив катастрофу на нашей крупнейшей атомной электростанции – Запорожской АЭС (ЗАЭС)", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.Она подчеркнула, что надеется, что у западных спонсоров Владимира Зеленского хватит духу "призвать его к порядку" хотя бы из чувства самосохранения."Ожидаем объективных оценок и внятной реакции на этот счет со стороны руководства МАГАТЭ, тем более что атаки 5 января происходили буквально на глазах находящихся на ЗАЭС специалистов агентства", - также отметила она.Захарова подчеркнула, что МАГАТЭ давно пора назвать вещи своими именами и заявить Киеву о недопустимости его атак по ЗАЭС, равно как и по другим российским атомным электростанциям.Ранее российское Минобороны сообщило, что пятого января ВСУ пытались атаковать Запорожскую АЭС и город Энергодар восемью беспилотниками, все они были сбиты, жертв и разрушений на атомной станции не было.
https://ria.ru/20241211/brazilija-1988529774.html
https://ria.ru/20241206/plen-1987685983.html
россия
украина
энергодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938139075_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_31c05afa6e9fc30dec5cb1406ccb46f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, энергодар, мария захарова, магатэ, вооруженные силы украины, запорожская аэс
В мире, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Украина, Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Мария Захарова, МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС
МИД призвал мир к реакции на атаки Киева на объекты ядерной инфраструктуры

МИД призвал мировое сообщество отреагировать на атаки Киева по ядерным объектам

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел России в Москве
Здание министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Здание министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Москва призывает международное сообщество, в том числе МАГАТЭ, осудить атаки Киева на Энергодар и ЗАЭС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Российская сторона настоятельно призывает международное сообщество незамедлительно и самым серьезным образом отреагировать на непрекращающиеся атаки киевского режима по российским объектам ядерно-энергетической инфраструктуры, принудив Киев перестать играть жизнями стран и народов в Европе и на других континентах, которые обезумевший режим готов принести в жертву своей преступной политике, устроив катастрофу на нашей крупнейшей атомной электростанции – Запорожской АЭС (ЗАЭС)", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
МИД Бразилии осудил атаку со стороны ВСУ на машины МАГАТЭ по пути к ЗАЭС
11 декабря 2024, 03:25
Она подчеркнула, что надеется, что у западных спонсоров Владимира Зеленского хватит духу "призвать его к порядку" хотя бы из чувства самосохранения.
"Ожидаем объективных оценок и внятной реакции на этот счет со стороны руководства МАГАТЭ, тем более что атаки 5 января происходили буквально на глазах находящихся на ЗАЭС специалистов агентства", - также отметила она.
Захарова подчеркнула, что МАГАТЭ давно пора назвать вещи своими именами и заявить Киеву о недопустимости его атак по ЗАЭС, равно как и по другим российским атомным электростанциям.
Ранее российское Минобороны сообщило, что пятого января ВСУ пытались атаковать Запорожскую АЭС и город Энергодар восемью беспилотниками, все они были сбиты, жертв и разрушений на атомной станции не было.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Сдавшийся в плен офицер ВСУ оказался бывшим работником ЗАЭС
6 декабря 2024, 11:53
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)УкраинаЭнергодарМария ЗахароваМАГАТЭВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала