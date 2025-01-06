МИД призвал мир к реакции на атаки Киева на объекты ядерной инфраструктуры
МИД призвал мировое сообщество отреагировать на атаки Киева по ядерным объектам
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел России в Москве
Здание министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Москва призывает международное сообщество, в том числе МАГАТЭ, осудить атаки Киева на Энергодар и ЗАЭС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Российская сторона настоятельно призывает международное сообщество незамедлительно и самым серьезным образом отреагировать на непрекращающиеся атаки киевского режима по российским объектам ядерно-энергетической инфраструктуры, принудив Киев перестать играть жизнями стран и народов в Европе и на других континентах, которые обезумевший режим готов принести в жертву своей преступной политике, устроив катастрофу на нашей крупнейшей атомной электростанции – Запорожской АЭС (ЗАЭС)", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.
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Она подчеркнула, что надеется, что у западных спонсоров Владимира Зеленского хватит духу "призвать его к порядку" хотя бы из чувства самосохранения.
"Ожидаем объективных оценок и внятной реакции на этот счет со стороны руководства МАГАТЭ, тем более что атаки 5 января происходили буквально на глазах находящихся на ЗАЭС специалистов агентства", - также отметила она.
Захарова подчеркнула, что МАГАТЭ давно пора назвать вещи своими именами и заявить Киеву о недопустимости его атак по ЗАЭС, равно как и по другим российским атомным электростанциям.
Ранее российское Минобороны сообщило, что пятого января ВСУ пытались атаковать Запорожскую АЭС и город Энергодар восемью беспилотниками, все они были сбиты, жертв и разрушений на атомной станции не было.
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