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Барнаульское ракетное соединение приняло участие в "Елке желаний" - РИА Новости, 06.01.2025
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03:14 06.01.2025
https://ria.ru/20250106/mechta-1992626236.html
Барнаульское ракетное соединение приняло участие в "Елке желаний"
Барнаульское ракетное соединение приняло участие в "Елке желаний" - РИА Новости, 06.01.2025
Барнаульское ракетное соединение приняло участие в "Елке желаний"
Командование Барнаульского ракетного соединения в рамках акции "Елка желаний" исполнило мечту детей побывать в сказке, рассказали в Минобороны России. РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T03:14:00+03:00
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общество
россия
дед мороз
новый год
снегурочка
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Командование Барнаульского ракетного соединения в рамках акции "Елка желаний" исполнило мечту детей побывать в сказке, рассказали в Минобороны России. "В преддверии Нового года дети написали свои пожелания на открытках, которые вывешивались на новогодних елках города. Командование Барнаульского ракетного соединения исполнило мечту детей побывать в гостях у сказки в рамках всероссийской акции "Елка желаний", - говорится в сообщении. На подъезде к резиденции Деда Мороза детей встретили сказочные персонажи. Их прокатили на санях, запряженных лошадьми, а Деда Мороза и Снегурочку доставили на бронетранспортере. Ребятам показали и служебных собак, которые охраняют сказочных героев. После показательного занятия со служебными собаками дети смогли познакомиться с животными поближе. Завершением новогоднего праздника для детей стала встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, которые угостили их чаем, поводили хоровод вокруг елки и вручили подарки. В новогоднюю ночь командование соединения исполнило более 50 различных пожеланий детей. Акция "Елка желаний" проходит в России с 2018 года. Каждый год она объединяет тысячи неравнодушных граждан, готовых безвозмездно творить добрые дела.
https://ria.ru/20250105/mechty-1992545600.html
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общество, россия, дед мороз, новый год, снегурочка
Общество, Россия, Дед Мороз, Новый год, Снегурочка
Барнаульское ракетное соединение приняло участие в "Елке желаний"

Командование Барнаульского ракетного соединения исполнило мечту детей

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкАкция "Елка желаний"
Акция Елка желаний - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Акция "Елка желаний". Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Командование Барнаульского ракетного соединения в рамках акции "Елка желаний" исполнило мечту детей побывать в сказке, рассказали в Минобороны России.
"В преддверии Нового года дети написали свои пожелания на открытках, которые вывешивались на новогодних елках города. Командование Барнаульского ракетного соединения исполнило мечту детей побывать в гостях у сказки в рамках всероссийской акции "Елка желаний", - говорится в сообщении.
Елка желаний - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
Оренбургское ракетное объединение присоединилось к "Елке желаний"
Вчера, 05:08
На подъезде к резиденции Деда Мороза детей встретили сказочные персонажи. Их прокатили на санях, запряженных лошадьми, а Деда Мороза и Снегурочку доставили на бронетранспортере. Ребятам показали и служебных собак, которые охраняют сказочных героев. После показательного занятия со служебными собаками дети смогли познакомиться с животными поближе.
Завершением новогоднего праздника для детей стала встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, которые угостили их чаем, поводили хоровод вокруг елки и вручили подарки. В новогоднюю ночь командование соединения исполнило более 50 различных пожеланий детей.
Акция "Елка желаний" проходит в России с 2018 года. Каждый год она объединяет тысячи неравнодушных граждан, готовых безвозмездно творить добрые дела.
Анна Попова принимает участие во всероссийской благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
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Вчера, 10:06
 
ОбществоРоссияДед МорозНовый годСнегурочка
 
 
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