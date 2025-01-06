Барнаульское ракетное соединение приняло участие в "Елке желаний"
Командование Барнаульского ракетного соединения исполнило мечту детей
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Акция "Елка желаний". Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Командование Барнаульского ракетного соединения в рамках акции "Елка желаний" исполнило мечту детей побывать в сказке, рассказали в Минобороны России.
"В преддверии Нового года дети написали свои пожелания на открытках, которые вывешивались на новогодних елках города. Командование Барнаульского ракетного соединения исполнило мечту детей побывать в гостях у сказки в рамках всероссийской акции "Елка желаний", - говорится в сообщении.
На подъезде к резиденции Деда Мороза детей встретили сказочные персонажи. Их прокатили на санях, запряженных лошадьми, а Деда Мороза и Снегурочку доставили на бронетранспортере. Ребятам показали и служебных собак, которые охраняют сказочных героев. После показательного занятия со служебными собаками дети смогли познакомиться с животными поближе.
Завершением новогоднего праздника для детей стала встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, которые угостили их чаем, поводили хоровод вокруг елки и вручили подарки. В новогоднюю ночь командование соединения исполнило более 50 различных пожеланий детей.
Акция "Елка желаний" проходит в России с 2018 года. Каждый год она объединяет тысячи неравнодушных граждан, готовых безвозмездно творить добрые дела.