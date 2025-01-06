https://ria.ru/20250106/mechta-1992626236.html

Барнаульское ракетное соединение приняло участие в "Елке желаний"

Барнаульское ракетное соединение приняло участие в "Елке желаний" - РИА Новости, 06.01.2025

Барнаульское ракетное соединение приняло участие в "Елке желаний"

Командование Барнаульского ракетного соединения в рамках акции "Елка желаний" исполнило мечту детей побывать в сказке, рассказали в Минобороны России. РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T03:14:00+03:00

2025-01-06T03:14:00+03:00

2025-01-06T03:14:00+03:00

общество

россия

дед мороз

новый год

снегурочка

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Командование Барнаульского ракетного соединения в рамках акции "Елка желаний" исполнило мечту детей побывать в сказке, рассказали в Минобороны России. "В преддверии Нового года дети написали свои пожелания на открытках, которые вывешивались на новогодних елках города. Командование Барнаульского ракетного соединения исполнило мечту детей побывать в гостях у сказки в рамках всероссийской акции "Елка желаний", - говорится в сообщении. На подъезде к резиденции Деда Мороза детей встретили сказочные персонажи. Их прокатили на санях, запряженных лошадьми, а Деда Мороза и Снегурочку доставили на бронетранспортере. Ребятам показали и служебных собак, которые охраняют сказочных героев. После показательного занятия со служебными собаками дети смогли познакомиться с животными поближе. Завершением новогоднего праздника для детей стала встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, которые угостили их чаем, поводили хоровод вокруг елки и вручили подарки. В новогоднюю ночь командование соединения исполнило более 50 различных пожеланий детей. Акция "Елка желаний" проходит в России с 2018 года. Каждый год она объединяет тысячи неравнодушных граждан, готовых безвозмездно творить добрые дела.

https://ria.ru/20250105/mechty-1992545600.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, дед мороз, новый год, снегурочка