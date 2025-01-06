Маск запустил опрос, должны ли США освободить британский народ
Маск запустил опрос, должны ли США освободить Британию от деспотичных властей
© AP Photo / Paul SancyaИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
© AP Photo / Paul Sancya
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск на своей странице в соцсети Х запустил опрос, должна ли Америка освободить народ Великобритании от "деспотичного правительства".
"Америка должна освободить народ Великобритании от деспотичного правительства", - написал Маск в социальной сети X, прикрепив опрос к сообщению.
Маск предрек гражданскую войну в Британии
4 августа 2024, 06:34
На данный момент 69,8% проголосовавших думают, что Америка должна освободить, 30,2% высказались против. Всего в опросе приняли участие 165 тысяч человек.
Опрос продлится еще 22 часа.
Маск выступал с критикой в адрес премьера Великобритании Кира Стармера из-за заявлений последнего о том, что британское правительство выступает против нападений на мусульманские сообщества на фоне беспорядков. Маск задался вопросом, не должны ли правительство беспокоить нападения "на все сообщества". Бизнесмен также писал в принадлежащей ему соцсети X под одним из видео с протестов в британских городах, что "гражданская война неизбежна". Позднее представитель Стармера заявил, что комментарии Маска, предрекшего Великобритании гражданскую войну, не имеют под собой оснований.
Ранее газета Telegraph сообщала, что Маск был исключен из списка участников британского правительственного инвестиционного форума за посты о беспорядках в Великобритании. Позднее, комментируя эту новость, Маск написал, что никому не следует ехать в Великобританию, где "освобождают осужденных педофилов, чтобы поместить в тюрьмы людей за посты в соцсетях".
Маск посоветовал никому не ездить в Великобританию
26 сентября 2024, 17:33