https://ria.ru/20250106/mask-1992667018.html

Маск запустил опрос, должны ли США освободить британский народ

Маск запустил опрос, должны ли США освободить британский народ - РИА Новости, 06.01.2025

Маск запустил опрос, должны ли США освободить британский народ

Американский предприниматель Илон Маск на своей странице в соцсети Х запустил опрос, должна ли Америка освободить народ Великобритании от "деспотичного... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T15:22:00+03:00

2025-01-06T15:22:00+03:00

2025-01-06T15:22:00+03:00

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск на своей странице в соцсети Х запустил опрос, должна ли Америка освободить народ Великобритании от "деспотичного правительства". "Америка должна освободить народ Великобритании от деспотичного правительства", - написал Маск в социальной сети X, прикрепив опрос к сообщению. На данный момент 69,8% проголосовавших думают, что Америка должна освободить, 30,2% высказались против. Всего в опросе приняли участие 165 тысяч человек. Опрос продлится еще 22 часа. Маск выступал с критикой в адрес премьера Великобритании Кира Стармера из-за заявлений последнего о том, что британское правительство выступает против нападений на мусульманские сообщества на фоне беспорядков. Маск задался вопросом, не должны ли правительство беспокоить нападения "на все сообщества". Бизнесмен также писал в принадлежащей ему соцсети X под одним из видео с протестов в британских городах, что "гражданская война неизбежна". Позднее представитель Стармера заявил, что комментарии Маска, предрекшего Великобритании гражданскую войну, не имеют под собой оснований. Ранее газета Telegraph сообщала, что Маск был исключен из списка участников британского правительственного инвестиционного форума за посты о беспорядках в Великобритании. Позднее, комментируя эту новость, Маск написал, что никому не следует ехать в Великобританию, где "освобождают осужденных педофилов, чтобы поместить в тюрьмы людей за посты в соцсетях".

https://ria.ru/20240804/britaniya-1963936541.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, великобритания, америка, илон маск, кир стармер, президентские выборы в сша