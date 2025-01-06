https://ria.ru/20250106/mask-1992654656.html

Маск заявил, что без победы Трампа цивилизация была бы потеряна

Маск заявил, что без победы Трампа цивилизация была бы потеряна - РИА Новости, 06.01.2025

Маск заявил, что без победы Трампа цивилизация была бы потеряна

Если бы избранный президент США Дональд Трамп не победил на выборах, то цивилизация была бы потеряна, заявил американский предприниматель Илон Маск в социальной РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T12:04:00+03:00

2025-01-06T12:04:00+03:00

2025-01-06T12:04:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

илон маск

президентские выборы в сша

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Если бы избранный президент США Дональд Трамп не победил на выборах, то цивилизация была бы потеряна, заявил американский предприниматель Илон Маск в социальной сети X. "Если бы на этих выборах не победил Дональд Трамп, цивилизация была бы потеряна", - написал Маск. На выборах президента США 5 ноября 2024 года победу одержал республиканец Дональд Трамп, который уже занимал пост главы государства в 2017-2021 годах. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20250104/mask-1992511682.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, дональд трамп, илон маск, президентские выборы в сша