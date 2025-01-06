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Маск заявил, что без победы Трампа цивилизация была бы потеряна - РИА Новости, 06.01.2025
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12:04 06.01.2025
https://ria.ru/20250106/mask-1992654656.html
Маск заявил, что без победы Трампа цивилизация была бы потеряна
Маск заявил, что без победы Трампа цивилизация была бы потеряна - РИА Новости, 06.01.2025
Маск заявил, что без победы Трампа цивилизация была бы потеряна
Если бы избранный президент США Дональд Трамп не победил на выборах, то цивилизация была бы потеряна, заявил американский предприниматель Илон Маск в социальной РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T12:04:00+03:00
2025-01-06T12:04:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
илон маск
президентские выборы в сша
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Если бы избранный президент США Дональд Трамп не победил на выборах, то цивилизация была бы потеряна, заявил американский предприниматель Илон Маск в социальной сети X. "Если бы на этих выборах не победил Дональд Трамп, цивилизация была бы потеряна", - написал Маск. На выборах президента США 5 ноября 2024 года победу одержал республиканец Дональд Трамп, который уже занимал пост главы государства в 2017-2021 годах. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20250104/mask-1992511682.html
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в мире, сша, дональд трамп, илон маск, президентские выборы в сша
В мире, США, Дональд Трамп, Илон Маск, Президентские выборы в США
Маск заявил, что без победы Трампа цивилизация была бы потеряна

Маск: если бы Трамп не победил на выборах, цивилизация была бы потеряна

© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Если бы избранный президент США Дональд Трамп не победил на выборах, то цивилизация была бы потеряна, заявил американский предприниматель Илон Маск в социальной сети X.
"Если бы на этих выборах не победил Дональд Трамп, цивилизация была бы потеряна", - написал Маск.
На выборах президента США 5 ноября 2024 года победу одержал республиканец Дональд Трамп, который уже занимал пост главы государства в 2017-2021 годах. Инаугурация пройдет 20 января.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
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В миреСШАДональд ТрампИлон МаскПрезидентские выборы в США
 
 
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