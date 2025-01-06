Макрон упрекнул Африку в неблагодарности за борьбу с терроризмом в Сахеле
Макрон: страны Африки забыли сказать спасибо за борьбу с терроризмом в Сахеле
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 6 янв - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон упрекнул африканские страны в том, что они "забыли сказать спасибо" забыли сказать спасибоза борьбу с терроризмом в Сахеле.
"У нас были отношения в области безопасности. На самом деле, они имели двойную природу. Одна из частей - это наше обязательство (по борьбе - ред.) с терроризмом с 2013 года. Мы были правы (проводя эти операции - ред.). Я считаю, что нам забыли сказали спасибо. Ничего страшного, это придет со временем", - сказал Макрон в ходе выступления. Трансляция велась на странице Елисейского дворца в соцсети X.
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По мнению президента Франции, ни один из африканских лидеров в регионе не управлял бы сейчас суверенной страной, если бы "французская армия не была развернута" там.
Макрон напомнил, что Франция покинула ряд стран из-за произошедших государственных переворотов. Он подчеркнул, что до этого французские силы находились там "по просьбе суверенных государств", а после смены власти они ушли, поскольку Франция, по его словам, "не является вспомогательной силой путчистов".
В последние годы Франция была вынуждена вывести свои войска из ряда африканских стран. В 2022 году французские военные, которые присутствовали в регионе Сахеля с 2014 года в рамках антитеррористической операции "Бархан", были вынуждены покинуть Мали. В марте 2023 года власти Буркина-Фасо объявили о денонсации договора о военной помощи с Францией, заключенного более 60 лет назад. МИД Буркина-Фасо также уведомил французскую сторону, что французские военные должны покинуть территорию страны. После госпереворота в Нигере в 2023 году мятежники потребовали высылки французского посла и объявили о денонсации военных соглашений с Францией, потребовав вывода ее войск, который завершился 22 декабря. В конце ноября 2024 года МИД Чада сообщил, что правительство страны разрывает соглашение об оборонном сотрудничестве с Францией. МИД потребовал вывести французский воинский контингент из страны. Первые 120 военнослужащих покинули Чад в конце декабря.
У Франции оставалось четыре военных базы в Африке. В Западной Африке наиболее крупная база расположена в столице Кот-д'Ивуара Абиджане, там находятся 950 военных. В Сенегале и Габоне дислоцируются по 350 человек.
В конце января 2024 года газета Monde сообщала, что Франция значительно сократит свои воинские контингенты в Габоне, Сенегале и Кот-д'Ивуаре. Согласно планам, которые приводила газета, число французских военных в столицах трех африканских государств может сократиться до сотни в каждом из городов, при этом они будут выполнять в основном функции поддержки национальных ВС.
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