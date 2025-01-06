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Макрон обвинил Маска во вмешательстве в выборы в других странах - РИА Новости, 06.01.2025
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16:43 06.01.2025
https://ria.ru/20250106/makron-1992672837.html
Макрон обвинил Маска во вмешательстве в выборы в других странах
Макрон обвинил Маска во вмешательстве в выборы в других странах - РИА Новости, 06.01.2025
Макрон обвинил Маска во вмешательстве в выборы в других странах
Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил американского предпринимателя Илона Маска во вмешательстве в выборы в других странах, в частности в Германии. РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T16:43:00+03:00
2025-01-06T16:43:00+03:00
в мире
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эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 6 янв – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил американского предпринимателя Илона Маска во вмешательстве в выборы в других странах, в частности в Германии. "А если бы десять лет назад кто-нибудь нам сказал, что владелец одной из крупнейших в мире социальных сетей будет поддерживать новый реакционный интернационал и будет напрямую вмешиваться в выборы, в том числе в Германии? Кто бы мог себе такое представить? Это мир, в котором мы живем", - сказал Макрон в ходе выступления. Трансляция велась на странице Елисейского дворца в соцсети X. До этого в понедельник премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре также заявил о вмешательстве Маска во внутренние дела других стран. Ранее Маск призвал к голосованию за британскую правопопулистскую партию Reform UK, заявив, что она является "единственной надеждой". До этого лидер партии Найджел Фараж заявил, что встречался с Маском в поместье победителя президентских выборов США Дональда Трампа Мар-а-Лаго. По словам лидера Reform UK, они обсудили вопрос финансирования британской партии, а предприниматель не оставил сомнений в поддержке лагеря Фаража. Маск не в первый раз призывает голосовать за правую партию - ранее он написал в статье для немецкой газеты Welt, что правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) является единственной политической силой ФРГ, способной спасти страну от превращения в "тень своего прежнего я". Публикация этого материала вызвала бурные споры как в редакции Welt, так и в Германии в целом: глава отдела мнений Welt Ева Мари Когель подала заявление об увольнении после выхода материала, а кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Фридрих Мерц назвал статью беспрецедентным вмешательством в выборы ФРГ.
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в мире, германия, франция, норвегия, эммануэль макрон, илон маск, дональд трамп, хдс/хсс
В мире, Германия, Франция, Норвегия, Эммануэль Макрон, Илон Маск, Дональд Трамп, ХДС/ХСС
Макрон обвинил Маска во вмешательстве в выборы в других странах

Макрон обвинил Маска во вмешательстве в выборы в других странах, включая ФРГ

© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
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ПАРИЖ, 6 янв – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил американского предпринимателя Илона Маска во вмешательстве в выборы в других странах, в частности в Германии.
"А если бы десять лет назад кто-нибудь нам сказал, что владелец одной из крупнейших в мире социальных сетей будет поддерживать новый реакционный интернационал и будет напрямую вмешиваться в выборы, в том числе в Германии? Кто бы мог себе такое представить? Это мир, в котором мы живем", - сказал Макрон в ходе выступления. Трансляция велась на странице Елисейского дворца в соцсети X.
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
Маск запустил опрос, должны ли США освободить британский народ
15:22
До этого в понедельник премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре также заявил о вмешательстве Маска во внутренние дела других стран.
Ранее Маск призвал к голосованию за британскую правопопулистскую партию Reform UK, заявив, что она является "единственной надеждой". До этого лидер партии Найджел Фараж заявил, что встречался с Маском в поместье победителя президентских выборов США Дональда Трампа Мар-а-Лаго. По словам лидера Reform UK, они обсудили вопрос финансирования британской партии, а предприниматель не оставил сомнений в поддержке лагеря Фаража.
Маск не в первый раз призывает голосовать за правую партию - ранее он написал в статье для немецкой газеты Welt, что правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) является единственной политической силой ФРГ, способной спасти страну от превращения в "тень своего прежнего я". Публикация этого материала вызвала бурные споры как в редакции Welt, так и в Германии в целом: глава отдела мнений Welt Ева Мари Когель подала заявление об увольнении после выхода материала, а кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Фридрих Мерц назвал статью беспрецедентным вмешательством в выборы ФРГ.
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
"Богаче Баффета и Маска". В Раде раскрыли три преступные схемы Зеленского
13:56
 
В миреГерманияФранцияНорвегияЭммануэль МакронИлон МаскДональд ТрампХДС/ХСС
 
 
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