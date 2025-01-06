https://ria.ru/20250106/makron-1992672837.html

Макрон обвинил Маска во вмешательстве в выборы в других странах

Макрон обвинил Маска во вмешательстве в выборы в других странах - РИА Новости, 06.01.2025

Макрон обвинил Маска во вмешательстве в выборы в других странах

Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил американского предпринимателя Илона Маска во вмешательстве в выборы в других странах, в частности в Германии. РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T16:43:00+03:00

2025-01-06T16:43:00+03:00

2025-01-06T16:43:00+03:00

в мире

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ПАРИЖ, 6 янв – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил американского предпринимателя Илона Маска во вмешательстве в выборы в других странах, в частности в Германии. "А если бы десять лет назад кто-нибудь нам сказал, что владелец одной из крупнейших в мире социальных сетей будет поддерживать новый реакционный интернационал и будет напрямую вмешиваться в выборы, в том числе в Германии? Кто бы мог себе такое представить? Это мир, в котором мы живем", - сказал Макрон в ходе выступления. Трансляция велась на странице Елисейского дворца в соцсети X. До этого в понедельник премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре также заявил о вмешательстве Маска во внутренние дела других стран. Ранее Маск призвал к голосованию за британскую правопопулистскую партию Reform UK, заявив, что она является "единственной надеждой". До этого лидер партии Найджел Фараж заявил, что встречался с Маском в поместье победителя президентских выборов США Дональда Трампа Мар-а-Лаго. По словам лидера Reform UK, они обсудили вопрос финансирования британской партии, а предприниматель не оставил сомнений в поддержке лагеря Фаража. Маск не в первый раз призывает голосовать за правую партию - ранее он написал в статье для немецкой газеты Welt, что правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) является единственной политической силой ФРГ, способной спасти страну от превращения в "тень своего прежнего я". Публикация этого материала вызвала бурные споры как в редакции Welt, так и в Германии в целом: глава отдела мнений Welt Ева Мари Когель подала заявление об увольнении после выхода материала, а кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Фридрих Мерц назвал статью беспрецедентным вмешательством в выборы ФРГ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, германия, франция, норвегия, эммануэль макрон, илон маск, дональд трамп, хдс/хсс