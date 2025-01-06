https://ria.ru/20250106/makron-1992670599.html

Макрон призвал Украину реалистично обсуждать территориальные вопросы

Макрон призвал Украину реалистично обсуждать территориальные вопросы - РИА Новости, 06.01.2025

Макрон призвал Украину реалистично обсуждать территориальные вопросы

Украина должна вести реалистичные обсуждения территориальных вопросов в рамках конфликта, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, трансляция выступления... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T16:13:00+03:00

2025-01-06T16:13:00+03:00

2025-01-06T16:31:00+03:00

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ПАРИЖ, 6 янв — РИА Новости. Украина должна вести реалистичные обсуждения территориальных вопросов в рамках конфликта, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, трансляция выступления велась на странице Елисейского дворца в соцсети X."Украинцы должны вести реалистичные обсуждения территориальных вопросов, и только они могут их вести. Европейцы должны создать гарантии безопасности, которые станут их главной ответственностью", — сказал он. По словам Макрона, урегулирование ситуации на Украине не будет простым и быстрым. Как добавил французский лидер, это не должно происходить без участия Киева. Он также подчеркнул, что обеспечение европейской безопасности недопустимо без участия самого Брюсселя. Кроме того, в ходе выступления глава республики отметил, что Соединенные Штаты должны помочь убедить Россию сесть за стол переговоров. Ранее, 29 декабря, в интервью РИА Новости глава МИД Сергей Лавров отметил, что Россия готова к переговорам по урегулированию ситуации вокруг Украины. При этом он подчеркнул, что они должны быть нацелены на устранение первопричин кризиса и учитывать реальную ситуацию "на земле".Кроме того, Лавров напомнил, что российские подходы к урегулированию конфликта обозначил Владимир Путин. Президент в июне выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Глава государства упомянул и необходимость отмены санкций.

https://ria.ru/20250106/ssha-1992653161.html

https://ria.ru/20241210/zelenskiy-1988302039.html

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