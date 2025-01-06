https://ria.ru/20250106/magate-1992624066.html

МАГАТЭ сообщило о двух взрывах возле Запорожской АЭС

МАГАТЭ сообщило о двух взрывах возле Запорожской АЭС - РИА Новости, 06.01.2025

МАГАТЭ сообщило о двух взрывах возле Запорожской АЭС

Возле Запорожской АЭС прогремели два взрыва, говорится на сайте Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). РИА Новости, 06.01.2025

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Возле Запорожской АЭС прогремели два взрыва, говорится на сайте Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)."Сотрудники МАГАТЭ сегодня сообщили о громких взрывах вблизи Запорожской АЭС, что совпало с сообщениями об атаке беспилотника на учебный центр станции", — указано в заявлении агентства.Эти инциденты произошли примерно в 12:45 и 15:45 воскресенья. При этом пока нет подтверждений наличия каких-либо повреждений."Команда МАГАТЭ также сообщила, что слышала пулеметную стрельбу, раздающуюся с площадки (станции. — Прим. ред.) несколько раз", — добавили в агентстве. МАГАТЭ также утверждает, что интенсивность военных действий в районе станции, включая многочисленные взрывы на разном расстоянии от объекта, усилилась за последние 24 часа.Администрация ЗАЭС ранее сообщала, что украинский беспилотник ударил по крыше корпуса Г, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. С начала спецоперации ЗАЭС не раз становилась целью атаки ВСУ.

https://ria.ru/20241227/magate-1991591501.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, днепр (город), энергодар, европа, магатэ, запорожская аэс, вооруженные силы украины