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МАГАТЭ сообщило о двух взрывах возле Запорожской АЭС - РИА Новости, 06.01.2025
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02:15 06.01.2025 (обновлено: 11:51 06.01.2025)
https://ria.ru/20250106/magate-1992624066.html
МАГАТЭ сообщило о двух взрывах возле Запорожской АЭС
МАГАТЭ сообщило о двух взрывах возле Запорожской АЭС - РИА Новости, 06.01.2025
МАГАТЭ сообщило о двух взрывах возле Запорожской АЭС
Возле Запорожской АЭС прогремели два взрыва, говорится на сайте Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T02:15:00+03:00
2025-01-06T11:51:00+03:00
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Возле Запорожской АЭС прогремели два взрыва, говорится на сайте Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).&quot;Сотрудники МАГАТЭ сегодня сообщили о громких взрывах вблизи Запорожской АЭС, что совпало с сообщениями об атаке беспилотника на учебный центр станции&quot;, — указано в заявлении агентства.Эти инциденты произошли примерно в 12:45 и 15:45 воскресенья. При этом пока нет подтверждений наличия каких-либо повреждений."Команда МАГАТЭ также сообщила, что слышала пулеметную стрельбу, раздающуюся с площадки (станции. — Прим. ред.) несколько раз", — добавили в агентстве. МАГАТЭ также утверждает, что интенсивность военных действий в районе станции, включая многочисленные взрывы на разном расстоянии от объекта, усилилась за последние 24 часа.Администрация ЗАЭС ранее сообщала, что украинский беспилотник ударил по крыше корпуса Г, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. С начала спецоперации ЗАЭС не раз становилась целью атаки ВСУ.
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в мире, днепр (город), энергодар, европа, магатэ, запорожская аэс, вооруженные силы украины
В мире, Днепр (город), Энергодар, Европа, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины
МАГАТЭ сообщило о двух взрывах возле Запорожской АЭС

МАГАТЭ сообщило о взрывах у ЗАЭС после атаки дрона ВСУ на тренажерный центр

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Возле Запорожской АЭС прогремели два взрыва, говорится на сайте Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
«

"Сотрудники МАГАТЭ сегодня сообщили о громких взрывах вблизи Запорожской АЭС, что совпало с сообщениями об атаке беспилотника на учебный центр станции", — указано в заявлении агентства.

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Эти инциденты произошли примерно в 12:45 и 15:45 воскресенья. При этом пока нет подтверждений наличия каких-либо повреждений.
«
"Команда МАГАТЭ также сообщила, что слышала пулеметную стрельбу, раздающуюся с площадки (станции. — Прим. ред.) несколько раз", — добавили в агентстве.
МАГАТЭ также утверждает, что интенсивность военных действий в районе станции, включая многочисленные взрывы на разном расстоянии от объекта, усилилась за последние 24 часа.
Администрация ЗАЭС ранее сообщала, что украинский беспилотник ударил по крыше корпуса Г, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. С начала спецоперации ЗАЭС не раз становилась целью атаки ВСУ.
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