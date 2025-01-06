МАГАТЭ сообщило о двух взрывах возле Запорожской АЭС
МАГАТЭ сообщило о взрывах у ЗАЭС после атаки дрона ВСУ на тренажерный центр
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Возле Запорожской АЭС прогремели два взрыва, говорится на сайте Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
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"Сотрудники МАГАТЭ сегодня сообщили о громких взрывах вблизи Запорожской АЭС, что совпало с сообщениями об атаке беспилотника на учебный центр станции", — указано в заявлении агентства.
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Эти инциденты произошли примерно в 12:45 и 15:45 воскресенья. При этом пока нет подтверждений наличия каких-либо повреждений.
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"Команда МАГАТЭ также сообщила, что слышала пулеметную стрельбу, раздающуюся с площадки (станции. — Прим. ред.) несколько раз", — добавили в агентстве.
МАГАТЭ также утверждает, что интенсивность военных действий в районе станции, включая многочисленные взрывы на разном расстоянии от объекта, усилилась за последние 24 часа.
Администрация ЗАЭС ранее сообщала, что украинский беспилотник ударил по крыше корпуса Г, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. С начала спецоперации ЗАЭС не раз становилась целью атаки ВСУ.
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