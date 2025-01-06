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Лося, забежавшего в детский сад в Екатеринбурге, вывезли в лесопарк
Лося, забежавшего в детский сад в Екатеринбурге, вывезли в лесопарк - РИА Новости, 06.01.2025
Лося, забежавшего в детский сад в Екатеринбурге, вывезли в лесопарк
Лося, который забежал на территорию детского сада в Екатеринбурге, оперативно и бережно поймали и вывезли в Шувакишский лесопарк, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T09:20:00+03:00
2025-01-06T09:20:00+03:00
2025-01-06T09:20:00+03:00
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 янв – РИА Новости. Лося, который забежал на территорию детского сада в Екатеринбурге, оперативно и бережно поймали и вывезли в Шувакишский лесопарк, сообщили РИА Новости в департаменте по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области. Ранее местные СМИ писали, что в Екатеринбурге на территорию площадки детского сада забежал лось, уточнялось, что животное "прилегло отдохнуть", а также сломало забор. "Лось был оперативно и бережно пойман, вывезен из города и выпущен на территории Шувакишского лесопарка", – сказал собеседник агентства.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
екатеринбург, происшествия, свердловская область
Хорошие новости, Екатеринбург, Происшествия, Свердловская область
Лося, забежавшего в детский сад в Екатеринбурге, вывезли в лесопарк
Лося, забежавшего в детский сад в Екатеринбурге, вывезли в Шувакишский лесопарк