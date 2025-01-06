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Хуснуллин исполнил новогоднюю мечту мальчика из ЛНР - РИА Новости, 06.01.2025
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10:00 06.01.2025
https://ria.ru/20250106/lnr-1992643560.html
Хуснуллин исполнил новогоднюю мечту мальчика из ЛНР
Хуснуллин исполнил новогоднюю мечту мальчика из ЛНР - РИА Новости, 06.01.2025
Хуснуллин исполнил новогоднюю мечту мальчика из ЛНР
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в рамках акции "Елка желаний" подарил конструктор восьмилетнему мальчику Диме из ЛНР. РИА Новости, 06.01.2025
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2025-01-06T10:00:00+03:00
общество
россия
луганская народная республика
марат хуснуллин
новый год 2025
елка желаний
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в рамках акции "Елка желаний" подарил конструктор восьмилетнему мальчику Диме из ЛНР. "Привет, Дима... Знаю, что ты очень разносторонний парень, и судя по твоим увлечениям, ты мог бы стать архитектором, инженером или строителем. Знаю, ты мечтал о конструкторе, его уже отправили тебе", - сказал Хуснуллин. Вице-премьер также посоветовал мальчику уже задуматься о будущей профессии. "В строительной отрасли нужны такие неординарные, увлеченные люди, как ты", - подчеркнул он. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время исполнено уже более 213 тысяч желаний. Цель акции - подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля.
https://ria.ru/20250104/falkov-1992473953.html
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общество, россия, луганская народная республика, марат хуснуллин, новый год 2025, елка желаний
Общество, Россия, Луганская Народная Республика, Марат Хуснуллин, Новый год 2025, Елка желаний
Хуснуллин исполнил новогоднюю мечту мальчика из ЛНР

Хуснуллин подарил мальчику из ЛНР конструктор в рамках "Елки желаний"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в рамках акции "Елка желаний" подарил конструктор восьмилетнему мальчику Диме из ЛНР.
"Привет, Дима... Знаю, что ты очень разносторонний парень, и судя по твоим увлечениям, ты мог бы стать архитектором, инженером или строителем. Знаю, ты мечтал о конструкторе, его уже отправили тебе", - сказал Хуснуллин.
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Вице-премьер также посоветовал мальчику уже задуматься о будущей профессии.
"В строительной отрасли нужны такие неординарные, увлеченные люди, как ты", - подчеркнул он.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время исполнено уже более 213 тысяч желаний. Цель акции - подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля.
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