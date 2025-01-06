https://ria.ru/20250106/lnr-1992643560.html

Хуснуллин исполнил новогоднюю мечту мальчика из ЛНР

Хуснуллин исполнил новогоднюю мечту мальчика из ЛНР - РИА Новости, 06.01.2025

Хуснуллин исполнил новогоднюю мечту мальчика из ЛНР

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в рамках акции "Елка желаний" подарил конструктор восьмилетнему мальчику Диме из ЛНР. РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T10:00:00+03:00

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2025-01-06T10:00:00+03:00

общество

россия

луганская народная республика

марат хуснуллин

новый год 2025

елка желаний

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в рамках акции "Елка желаний" подарил конструктор восьмилетнему мальчику Диме из ЛНР. "Привет, Дима... Знаю, что ты очень разносторонний парень, и судя по твоим увлечениям, ты мог бы стать архитектором, инженером или строителем. Знаю, ты мечтал о конструкторе, его уже отправили тебе", - сказал Хуснуллин. Вице-премьер также посоветовал мальчику уже задуматься о будущей профессии. "В строительной отрасли нужны такие неординарные, увлеченные люди, как ты", - подчеркнул он. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время исполнено уже более 213 тысяч желаний. Цель акции - подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля.

https://ria.ru/20250104/falkov-1992473953.html

https://ria.ru/20241227/lavrov-1991628490.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, луганская народная республика, марат хуснуллин, новый год 2025, елка желаний