https://ria.ru/20250106/leopard-1992623896.html

В Приморье многодетная самка леопарда впервые появилась без выводка

В Приморье многодетная самка леопарда впервые появилась без выводка - РИА Новости, 06.01.2025

В Приморье многодетная самка леопарда впервые появилась без выводка

Воспитывающая выводок сразу из трех котят самка дальневосточного леопарда Герда впервые была отмечена фотоловушками без потомства во время отдыха в одиночестве... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T02:10:00+03:00

2025-01-06T02:10:00+03:00

2025-01-06T02:10:00+03:00

приморский край

китай

россия

фгбу "земля леопарда"

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ВЛАДИВОСТОК, 6 янв – РИА Новости. Воспитывающая выводок сразу из трех котят самка дальневосточного леопарда Герда впервые была отмечена фотоловушками без потомства во время отдыха в одиночестве на скале в нацпарке "Земля леопарда", сообщили РИА Новости в учреждении. Новые кадры матери-героини – самки Leo 101F по кличке Герда были получены специалистами отдела науки ФГБУ "Земля леопарда". На них хищница нашла укромное место на возвышенности для отдыха. После нескольких секунд блаженного уединения самка метит территорию и отправляется к своему выводку. "Это первое видео Герды без участия своего потомства, состоящего из трех котят, со времени беременности. На данный момент котятам около полутора лет. В этом возрасте молодые леопарды уходят из-под постоянной "родительской" опеки и постепенно отдаляются от матери, увеличивая территорию своих прогулок. Со временем чадо начнет самостоятельную жизнь, освоив собственный участок для обитания", - рассказал РИА Новости представитель "Земли леопарда". Он отметил, что леопардессу Герду отличает выдающийся материнский инстинкт. За пять лет она трижды приносила потомство и воспитала семь котят, а в 2024 году впервые стала бабушкой. Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По данным на начало апреля 2024 года, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 129 взрослых дальневосточных леопардов.

https://ria.ru/20250102/leopard-1992280865.html

https://ria.ru/20241106/leopard-1982079492.html

приморский край

китай

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

приморский край, китай, россия, фгбу "земля леопарда"