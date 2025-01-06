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Артур Леер: осваивая terra incognita во внешней торговле, нельзя лениться

Артур Леер: осваивая terra incognita во внешней торговле, нельзя лениться - РИА Новости, 06.01.2025

Артур Леер: осваивая terra incognita во внешней торговле, нельзя лениться

Сегодня Россия находится в уникальном историческом моменте, когда есть все условия для внутреннего и внешнего развития, рывка на качественно новый уровень,... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T12:00:00+03:00

2025-01-06T12:00:00+03:00

2025-01-06T12:00:00+03:00

россия

экономика

экспорт

евразийский экономический союз

интервью

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Сегодня Россия находится в уникальном историческом моменте, когда есть все условия для внутреннего и внешнего развития, рывка на качественно новый уровень, считает вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров Артур Леер. В интервью РИА Новости он рассказал, как меняется сегодня внешнеэкономическая деятельность РФ, с какими трудностями сопряжен выход российских предпринимателей на новые рынки, почему до сих пор Москва не может отказаться от взаиморасчетов в "токсичных" валютах, и когда отпадет необходимость в параллельном импорте. Беседовал Серго Кухианидзе.— Принимая один пакет антироссийских санкций за другим, Запад пытается парализовать прежде всего внешнеэкономическую деятельность (ВЭД) России, всегда приносившую существенный доход в казну страны. Насколько это ему удается?— Если кратко, то никак не удается. Причем в этом утверждении нет ни грамма фальши. Хотя в самом начале, как только посыпались санкции, было психологически непросто от возникшей тогда неопределенности. Ведь многие западные компании стали в срочном порядке сворачивать свою деятельность в России, начали рушиться устоявшиеся отношения, которые выстраивались десятилетиями, рваться логистические цепочки, и так уже нарушенные во времена пандемии, возникли проблемы с взаимными расчетами и платежами.— Бизнес-сообщество охватила паника?— Однако, российский бизнес достаточно быстро пришел в себя — в этом суть. Своим умением держать удар он продемонстрировал свою зрелость и силу. В кризисной ситуации наши предприниматели увидели колоссальные возможности, которыми было грех не воспользоваться. Они не только взялись оперативно занимать ниши, освобождающиеся после бегства из страны западных брендов, но и выстраивать отношения с дружественными странами.Результат налицо. Начиная с 2023 года Россия повышает объемы своего экспортного потенциала. Произошло это во многом благодаря помощи и поддержке государства, налаженному банковскому кредитованию, предоставляемым таможенным льготам. Неудивительно, что президентом РФ осенью нынешнего года была поставлена задача увеличить к 2030 году на две трети несырьевой неэнергетический экспорт, который только за семь месяцев текущего года вырос на 5%, до 89,8 миллиарда долларов.— Львиную долю в нем, стало быть, по-прежнему занимает экспорт за пределы России ее энергоносителей — нефти и газа?— Пока так — действует сила инерции. Слишком долгое время главным, что могла предложить РФ на экспорт, были ее сырье и минералы. Но ситуация меняется. По мере комплексного развития экономики страны диверсифицируется и ее внешнеэкономическая деятельность. В сфере ВЭД Россия уходит от нефтегазовой однородности. Нефть и газ уже начинает теснить продукция отечественного АПК, экспорт которой вырвался на третье место. Полностью обеспечив собственную продовольственную безопасность, Россия поставляет сейчас в другие страны не только пшеницу, ячмень, масличные культуры, но и птицу, говядину, свинину, кондитерские изделия, молоко, соки.Несырьевой экспорт – тренд, который с каждым годом будет лишь набирать обороты. Кроме сельхозпродукции это и медицинские изделия, и косметика, и самые разные товары легкой промышленности, начиная от одежды и заканчивая игрушками.— Почему вы в этом так уверены?— Потому, что в основе этого тренда – рост деловой активности в стране. Перестройка отечественной экономики вдохнула жизнь в представителей малого и среднего бизнеса (МСБ) России. Неслучайно министр экономического развития РФ Максим Решетников назвал МСБ "реальным драйвером" экономического роста страны. Трудно назвать отрасль, где бы не наблюдалось это оживление, их присутствие. Сегодня Россия находится в уникальном историческом моменте, когда есть все условия для ее внутреннего и внешнего развития, рывка на качественно новый уровень. Важно, что наши предприниматели не просто занимают ниши ушедших западных компаний, а стремятся производить продукцию, которая будет даже лучше, чем прежде.— В рамках программы "Сделано в России"?— Именно так. Потому что программа "Сделано в России" по продвижению российских брендов и товаров — не пустой звук. Она насыщена реальными вещами. Сегодня в ней задействованы около 400 отечественных компаний, которые представляют не только Москву и Санкт-Петербург, а почти все регионы страны, где они производят свой собственный продукт и гордятся им.Знаю обо всем этом не понаслышке. Объездив за последнее время более 40 регионов страны, видел, как горят глаза тех, кто затевает что-то новое, открывает свое предприятие. Приятно видеть на полках магазинов и супермаркетов в разных городах России у того или иного товара надписи типа "Товары родного региона" или "Свое, самое любимое". Согласитесь, зря такие надписи не поставят.— Да, местная продукция в регионах действительно великолепна. А как в связи с этим меняется география внешнеэкономической деятельности России? Дело в том, что создается впечатление, что вся она сводится сегодня исключительно к двум азиатским гигантам — Китаю и Индии.— Несомненно, что значимость Китая и Индии во внешнеэкономической деятельности РФ трудно переоценить. Именно в эти страны, начиная с 2022 года, Россия переориентировала поставки своих энергоресурсов. В настоящее время сюда идет почти 80% российской нефти, неслучайно Китай и Индию нередко называют опорными странами.Однако они занимают всего лишь 50% во внешней торговле России. Другая же половина приходится на государства Азии (Вьетнам, Индонезию, Сингапур), страны Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.— Понятно, что с азиатскими государствами дела идут более-менее хорошо. А как со странами Африки и Латинской Америки: так же хорошо или все не так просто?— Установление и развитие контактов с новыми государствами нельзя назвать легкой прогулкой. Выход на рынки других континентов требует серьезных усилий, новых подходов. Этому в немалой степени способствуют многочисленные выставки, совместные бизнес-форумы, которые в силу огромного взаимного интереса проходят чуть ли не каждый день. Ведь большинство из этих стран нам совершенно неизвестны. Мы не знаем их юрисдикций, особенностей, сертификации их товаров, их правил ведения бизнеса, их менталитета. Например, немыслимо успешно провести деловые переговоры на Востоке, предварительно не выпив по 20 чашек чая с будущим партнером. Но ничего не поделаешь, к этому следует привыкать. Привыкли же за последние годы российские бизнесмены, живущие на Дальнем Востоке, вести дела с китайцами и корейцами.Кстати, несмотря на политическое напряжение, которым отмечены сейчас отношения Москвы и Сеула, товарооборот между нами продолжается. Южная Корея не хочет окончательно потерять российский рынок и по-прежнему поставляет на него beauty-продукцию и продукты питания.— А как складываются отношения с недружественными странами Европы?— Можно сказать так: они идут, с кем-то лучше, с кем-то хуже. Например, впервые за десятилетия на первое место в товарообороте с Россией вышла Италия, потеснив на этом пьедестале Германию. Конечно, список поставляемых в настоящее время из ЕС товаров заметно сузился. Сегодня это – медикаменты, предметы ежедневного потребления, разные группы промышленных товаров, то есть исключительно все то, что не попадает под санкции. Но не Москва виновата в том, что торгово-экономические отношения с государствами Европы оставляют желать лучшего. И не Россия отвернулась от Запада. Наша страна открыта как для ЕС, так и вообще для всех, кто готов выстраивать с ней добрые деловые связи.— Такие добрые деловые связи Россия давно имеет со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Продолжается это развитие?— Да, ЕАЭС занимает особое место во внешней торговле России. Мы давно и отлично знаем все государства, входящие в объединение, активно и плодотворно сотрудничаем с ними по самому широкому спектру. Надо отметить, что отношения России со странами ЕАЭС настолько хороши, что я всегда говорю нашим предпринимателям, желающим включиться во внешнеэкономическую деятельность: "Друзья, прежде чем идти в Азию, Африку или в Латинскую Америку, начните свою ВЭД с Белоруссии, Киргизии, Казахстана, где гораздо проще выстраивать партнерские связи, поскольку нам эти страны понятны". А уже набравшись опыта в оформлении документации и всего прочего с ближайшими зарубежными соседями, можно двигаться и дальше, осваивать далекие terra incognita.Главное – не лениться. Бывает так, что дело порой не сдвигается с места из-за пассивности и безынициативности некоторых российских бизнесменов. Это удивляет наших партнеров из дружественных стран, стремящихся выйти на рынок РФ и инвестировать в него. Поверьте, Россия сегодня весьма привлекательна не только для своих, но и для иностранных предпринимателей.— По-прежнему ли важен для России параллельный импорт?— Параллельный импорт все еще важен, так как по нему до сих пор идет немало необходимой продукции: электроника, автомобили, запчасти и так далее. Но думаю, что со временем его функции будут видоизменяться и сужаться. Для этого существуют две причины: во-первых, развитие в России своих отраслей промышленности; во-вторых, увеличение поставок тех или иных необходимых товаров из дружественных стран.— Использует ли Россия до сих пор в своей внешнеэкономической деятельности "токсичные" валюты?— Раз и навсегда отказаться от "токсичных" валют невозможно. Поэтому используются и евро, и доллары несмотря на то, что из-за антироссийских санкций Запада это часто сопряжено с разного рода ограничениями. Однако в каждом конкретном случае они по-разному, но решаемы.При этом виден и начавшийся переход России в ВЭД на национальные валюты. В них она уже ведет свои торгово-экономические отношения, например, с Турцией, Вьетнамом, Казахстаном, Индией, не говоря про Китай, где доля взаиморасчетов в рублях и юанях уже превысила 95%.— Рубль за последнее время сильно подешевел, это хороший знак для российских экспортеров?— Еще бы! Вчера вы продали товар за один доллар и получили за него 90 рублей, а сегодня тот же доллар принес вам уже 100 рублей. Чем плохо? Но, знаете, бизнесу не нужны эти скачки. Ему неинтересно, чтобы доллар прыгал, то вверх, то вниз по отношению к рублю. Для бизнеса куда важнее стабильность, четкий валютный коридор. Тогда предприниматель может спокойно прогнозировать, строить свою стратегию.

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россия, экономика, экспорт, евразийский экономический союз, интервью