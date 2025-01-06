https://ria.ru/20250106/kurakhovo-1992685921.html

Штурмовик ВС России рассказал, как его бригада освобождала район в Курахово

Штурмовик ВС России рассказал, как его бригада освобождала район в Курахово - РИА Новости, 06.01.2025

Штурмовик ВС России рассказал, как его бригада освобождала район в Курахово

Командир штурмовой группы 110-й мотострелковой бригады 51-й армии южной группировки войск с позывным "Леший" рассказал РИА Новости о штурме позиций ВСУ,... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T19:41:00+03:00

2025-01-06T19:41:00+03:00

2025-01-06T20:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

курахово

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ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Командир штурмовой группы 110-й мотострелковой бригады 51-й армии южной группировки войск с позывным "Леший" рассказал РИА Новости о штурме позиций ВСУ, расположенных в многоквартирных домах Южного микрорайона города Курахово. "Поступил приказ нам от начальства взять пятиэтажку. Я с группой выдвинулся на точку рано утром. Как раз нам погода помогла, был туман, мы взяли с собой взрывчатку, я и одни мои подчинённые решили заложить взрывчатку в дом, сделать пролом, чтобы нам было зайти" По словам "Лешего", при начале движения противник увидел российских штурмовиков и открыл огонь. Командир отдал приказ группе открыть огонь на подавление, обеспечив тем самым прикрытие прохождения подрывников к позициям противника. "Каким-то чудом мы решили, проскочили, заложили взрывные вещества. Прозвучал взрыв, сложился пролет пятиэтажки. И я сказал, дал команду своим ребятам, чтобы вместе со мной мы зашли в подъезд и начали зачистку. Мы, ребята, подбежали, долетаем в подъезд, начали зачистку", - добавил командир. Как выяснилось позднее группа попала в окружение. Противник находился и справа и слева. Заняв круговую оборону, штурмовики ВС РФ начали отстреливаться. Один боец получил ранение. Стрелковый бой продолжался два-три часа, до тех пор, пока другая группа не зашла в тыл к противнику. "По рации я услышал своих ребят, позывной у него "Боксер". Вышел на их связь, запросил помощи. И как раз в нужное время, когда у нас была жесткая перестрелка, группа "Боксера" зашла с тыла, я им показал, где это все находится. Здесь, ну, сидят, противник сидит. Они зашли с тыла и по команде вместе мы одну сторону подавили, он нам подошел, дал нам немного БК (боекомплект), чтобы мы зарядились и вместе уже в две группы начали зачищать дальше дома, подъезд за подъездом, квартира за квартирой, и так вот с первого до пятого", - рассказал Леший подробности о ходе боя по зачистке района Курахово от противника. Как уточнил военнослужащий, при обнаружении противник был уничтожен. На предложение ВС РФ о сдаче в плен, противник отвечал отказом и вел огонь по российским штурмовикам. Штурмовики, подавив огонь, уничтожили оставшихся боевиков. Зачистка проходила в ближнем контактном бою – до броска гранаты, в районе 3-4 метров от противника. "Мы знаем, что мы делаем, зачем мы это делаем. Нам нельзя было как бы отступить, отойти, потому что если мы отойдем, там у нас другая группа работает и мы могли бы эту группу подставить. Мы держались как могли", - сказал в завершении Леший. Ранее, министр обороны Андрей Белоусов направил поздравление командованию и личному составу 5-й отдельной мотострелковой бригады имени первого главы ДНР А. В. Захарченко. Также глава ведомства поздравил командование и бойцов 110-й отдельной гвардейской ордена Республики мотострелковой бригады. Глава ведомства поздравил военнослужащих соединений, проявивших мужество и героизм при взятии под контроль населенного пункта Курахово в ДНР.

https://ria.ru/20250106/kurakhovo-1980950150.html

https://ria.ru/20250106/kurakhovo-1991878593.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Российский штурмовик о том, как брали последние позиции в Курахово Российский штурмовик рассказал, как брали последние оставшиеся позиции в многоквартирных домах южного микрорайона Курахово. 2025-01-06T19:41 true PT2M58S

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курахово, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия