https://ria.ru/20250106/kurakhovo-1992644297.html
Минобороны: взятие Курахово позволит быстрее освободить территорию ДНР
Минобороны: взятие Курахово позволит быстрее освободить территорию ДНР - РИА Новости, 06.01.2025
Минобороны: взятие Курахово позволит быстрее освободить территорию ДНР
После взятия Курахово российские войска вышли на оперативный простор, что позволит нарастить темпы освобождения территории ДНР, сообщило министерство обороны... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T10:08:00+03:00
2025-01-06T10:08:00+03:00
2025-01-06T10:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
курахово
донецкая народная республика
донбасс
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. После взятия Курахово российские войска вышли на оперативный простор, что позволит нарастить темпы освобождения территории ДНР, сообщило министерство обороны РФ. В ходе активных наступательных действий подразделения "Южной" группировки российских войск полностью освободили город Курахово – наиболее крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, сообщило Минобороны РФ в понедельник. "После взятия Курахово российские войска вышли на оперативный простор. Это позволит нарастить темпы освобождения территории Донецкой Народной Республики", - отмечает российское военное ведомство.
https://ria.ru/20250106/kurakhovo-1992643731.html
курахово
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курахово, донецкая народная республика, донбасс, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны: взятие Курахово позволит быстрее освободить территорию ДНР
Минобороны: после взятия Курахово российские войска вышли на оперативный простор