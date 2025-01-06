https://ria.ru/20250106/kurakhovo-1992644297.html

Минобороны: взятие Курахово позволит быстрее освободить территорию ДНР

Минобороны: взятие Курахово позволит быстрее освободить территорию ДНР - РИА Новости, 06.01.2025

Минобороны: взятие Курахово позволит быстрее освободить территорию ДНР

После взятия Курахово российские войска вышли на оперативный простор, что позволит нарастить темпы освобождения территории ДНР, сообщило министерство обороны... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T10:08:00+03:00

2025-01-06T10:08:00+03:00

2025-01-06T10:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

курахово

донецкая народная республика

донбасс

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. После взятия Курахово российские войска вышли на оперативный простор, что позволит нарастить темпы освобождения территории ДНР, сообщило министерство обороны РФ. В ходе активных наступательных действий подразделения "Южной" группировки российских войск полностью освободили город Курахово – наиболее крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, сообщило Минобороны РФ в понедельник. "После взятия Курахово российские войска вышли на оперативный простор. Это позволит нарастить темпы освобождения территории Донецкой Народной Республики", - отмечает российское военное ведомство.

https://ria.ru/20250106/kurakhovo-1992643731.html

курахово

донецкая народная республика

донбасс

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курахово, донецкая народная республика, донбасс, министерство обороны рф (минобороны рф)