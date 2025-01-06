https://ria.ru/20250106/kurakhovo-1992644091.html

В Минобороны рассказали, чего лишился Киев с потерей Курахово

В Минобороны рассказали, чего лишился Киев с потерей Курахово - РИА Новости, 06.01.2025

В Минобороны рассказали, чего лишился Киев с потерей Курахово

Полное освобождение Курахово лишило киевский режим возможности вести артиллерийские обстрелы мирного населения Донецка, заявило министерство обороны РФ. РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T10:07:00+03:00

2025-01-06T10:07:00+03:00

2025-01-06T10:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курахово

донецк

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Полное освобождение Курахово лишило киевский режим возможности вести артиллерийские обстрелы мирного населения Донецка, заявило министерство обороны РФ. В ходе активных наступательных действий подразделения "Южной" группировки российских войск полностью освободили город Курахово – наиболее крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, сообщило МО РФ в понедельник. "Установление контроля над этим важным логистическим узлом существенно затруднило тыловое и техническое обеспечение группировки ВСУ на донецком направлении, лишив киевский режим возможности вести обстрелы из артиллерийских систем мирного населения города Донецка – столицы ДНР", - отмечает российское военное ведомство.

https://ria.ru/20250106/kurakhovo-1980950150.html

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курахово

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Варвара Скокшина

россия, курахово, донецк, вооруженные силы украины