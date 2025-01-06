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В Минобороны рассказали, чего лишился Киев с потерей Курахово - РИА Новости, 06.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:07 06.01.2025
https://ria.ru/20250106/kurakhovo-1992644091.html
В Минобороны рассказали, чего лишился Киев с потерей Курахово
В Минобороны рассказали, чего лишился Киев с потерей Курахово - РИА Новости, 06.01.2025
В Минобороны рассказали, чего лишился Киев с потерей Курахово
Полное освобождение Курахово лишило киевский режим возможности вести артиллерийские обстрелы мирного населения Донецка, заявило министерство обороны РФ. РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T10:07:00+03:00
2025-01-06T10:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курахово
донецк
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Полное освобождение Курахово лишило киевский режим возможности вести артиллерийские обстрелы мирного населения Донецка, заявило министерство обороны РФ. В ходе активных наступательных действий подразделения "Южной" группировки российских войск полностью освободили город Курахово – наиболее крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, сообщило МО РФ в понедельник. "Установление контроля над этим важным логистическим узлом существенно затруднило тыловое и техническое обеспечение группировки ВСУ на донецком направлении, лишив киевский режим возможности вести обстрелы из артиллерийских систем мирного населения города Донецка – столицы ДНР", - отмечает российское военное ведомство.
https://ria.ru/20250106/kurakhovo-1980950150.html
россия
курахово
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россия, курахово, донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курахово, Донецк, Вооруженные силы Украины
В Минобороны рассказали, чего лишился Киев с потерей Курахово

Минобороны: освобождение Курахово лишило Киев возможности обстреливать Донецк

© СоцсетиРоссийские военные с флагом России на западной окраине города Курахово в ДНР. Кадр видео
Российские военные с флагом России на западной окраине города Курахово в ДНР. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© Соцсети
Российские военные с флагом России на западной окраине города Курахово в ДНР. Кадр видео
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Полное освобождение Курахово лишило киевский режим возможности вести артиллерийские обстрелы мирного населения Донецка, заявило министерство обороны РФ.
В ходе активных наступательных действий подразделения "Южной" группировки российских войск полностью освободили город Курахово – наиболее крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, сообщило МО РФ в понедельник.
"Установление контроля над этим важным логистическим узлом существенно затруднило тыловое и техническое обеспечение группировки ВСУ на донецком направлении, лишив киевский режим возможности вести обстрелы из артиллерийских систем мирного населения города Донецка – столицы ДНР", - отмечает российское военное ведомство.
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
Курахово: что это за город и в чем его значение для СВО
12:50
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКураховоДонецкВооруженные силы Украины
 
 
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