https://ria.ru/20250106/kurakhovo-1992644091.html
В Минобороны рассказали, чего лишился Киев с потерей Курахово
В Минобороны рассказали, чего лишился Киев с потерей Курахово - РИА Новости, 06.01.2025
В Минобороны рассказали, чего лишился Киев с потерей Курахово
Полное освобождение Курахово лишило киевский режим возможности вести артиллерийские обстрелы мирного населения Донецка, заявило министерство обороны РФ. РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T10:07:00+03:00
2025-01-06T10:07:00+03:00
2025-01-06T10:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курахово
донецк
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Полное освобождение Курахово лишило киевский режим возможности вести артиллерийские обстрелы мирного населения Донецка, заявило министерство обороны РФ. В ходе активных наступательных действий подразделения "Южной" группировки российских войск полностью освободили город Курахово – наиболее крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, сообщило МО РФ в понедельник. "Установление контроля над этим важным логистическим узлом существенно затруднило тыловое и техническое обеспечение группировки ВСУ на донецком направлении, лишив киевский режим возможности вести обстрелы из артиллерийских систем мирного населения города Донецка – столицы ДНР", - отмечает российское военное ведомство.
https://ria.ru/20250106/kurakhovo-1980950150.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курахово, донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курахово, Донецк, Вооруженные силы Украины
В Минобороны рассказали, чего лишился Киев с потерей Курахово
Минобороны: освобождение Курахово лишило Киев возможности обстреливать Донецк