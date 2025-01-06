https://ria.ru/20250106/kurakhovo-1992643731.html

ВС России взяли под контроль Курахово

ВС России взяли под контроль Курахово - РИА Новости, 06.01.2025

ВС России взяли под контроль Курахово

Подразделения Южной группировки войск взяли под контроль город Курахово в Донбассе, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T10:02:00+03:00

2025-01-06T10:02:00+03:00

2025-01-06T13:27:00+03:00

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Подразделения Южной группировки войск взяли под контроль город Курахово в Донбассе, сообщили в Минобороны. "В ходе активных наступательных действий подразделения Южной группировки войск полностью освободили город Курахово — наиболее крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса", — отметили в ведомстве.При освобождении Курахово особо отличились военнослужащие 5-й и 110-й мотострелковых бригад, проявив мужество и героизм.В министерстве объяснили, что город был важным логистическим узлом для ВСУ, поэтому его освобождение существенно затруднило тыловое и техническое обеспечение украинской группировки на Донецком направлении, лишив киевский режим возможности обстреливать из артиллерии мирные кварталы столицы ДНР.В ведомстве также напомнили, что за десять лет украинские военные превратили город в мощный укрепрайон с развитой сетью долговременных огневых точек и подземных коммуникаций. Кроме того, с севера Курахово прикрывалось водохранилищем, что существенно ограничивало маневренные возможности российских штурмовых подразделений."В результате профессиональных действий российских войск при освобождении Курахово противник потерял 80% личного состава (более 12 тысяч человек), порядка трех тысяч единиц различных вооружений и военной техники, включая 40 танков и других боевых бронированных машин", — добавили в ведомстве.При этом за два месяца боевых действий под Курахово ежедневные потери ВСУ в среднем составляли от 150 до 180 военнослужащих убитыми и ранеными.В министерстве уточнили, что для обороны города противник привлек формирования националистов и иностранных наемников, усилив их артиллерией и танками. Среди них подразделения элитных 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад, а также 5-й тяжелой, 33-й и 157-й механизированных бригад.Всего для удержания Курахово, по данным Минобороны, командование ВСУ сосредоточило 26 батальонов общей численностью свыше 15 тысяч военнослужащих."После взятия Курахово российские войска вышли на оперативный простор. Это позволит нарастить темпы освобождения территории Донецкой Народной Республики", — подчеркнули в российском военном ведомстве.Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остававшийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.

https://ria.ru/20250106/kurakhovo-1991878593.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курахово, россия, донбасс, безопасность