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ВС России взяли под контроль Курахово - РИА Новости, 06.01.2025
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10:02 06.01.2025 (обновлено: 13:27 06.01.2025)
https://ria.ru/20250106/kurakhovo-1992643731.html
ВС России взяли под контроль Курахово
ВС России взяли под контроль Курахово - РИА Новости, 06.01.2025
ВС России взяли под контроль Курахово
Подразделения Южной группировки войск взяли под контроль город Курахово в Донбассе, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T10:02:00+03:00
2025-01-06T13:27:00+03:00
курахово
россия
донбасс
безопасность
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Подразделения Южной группировки войск взяли под контроль город Курахово в Донбассе, сообщили в Минобороны. &quot;В ходе активных наступательных действий подразделения Южной группировки войск полностью освободили город Курахово — наиболее крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса&quot;, — отметили в ведомстве.При освобождении Курахово особо отличились военнослужащие 5-й и 110-й мотострелковых бригад, проявив мужество и героизм.В министерстве объяснили, что город был важным логистическим узлом для ВСУ, поэтому его освобождение существенно затруднило тыловое и техническое обеспечение украинской группировки на Донецком направлении, лишив киевский режим возможности обстреливать из артиллерии мирные кварталы столицы ДНР.В ведомстве также напомнили, что за десять лет украинские военные превратили город в мощный укрепрайон с развитой сетью долговременных огневых точек и подземных коммуникаций. Кроме того, с севера Курахово прикрывалось водохранилищем, что существенно ограничивало маневренные возможности российских штурмовых подразделений."В результате профессиональных действий российских войск при освобождении Курахово противник потерял 80% личного состава (более 12 тысяч человек), порядка трех тысяч единиц различных вооружений и военной техники, включая 40 танков и других боевых бронированных машин", — добавили в ведомстве.При этом за два месяца боевых действий под Курахово ежедневные потери ВСУ в среднем составляли от 150 до 180 военнослужащих убитыми и ранеными.В министерстве уточнили, что для обороны города противник привлек формирования националистов и иностранных наемников, усилив их артиллерией и танками. Среди них подразделения элитных 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад, а также 5-й тяжелой, 33-й и 157-й механизированных бригад.Всего для удержания Курахово, по данным Минобороны, командование ВСУ сосредоточило 26 батальонов общей численностью свыше 15 тысяч военнослужащих.&quot;После взятия Курахово российские войска вышли на оперативный простор. Это позволит нарастить темпы освобождения территории Донецкой Народной Республики&quot;, — подчеркнули в российском военном ведомстве.Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остававшийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
https://ria.ru/20250106/kurakhovo-1991878593.html
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россия
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курахово, россия, донбасс, безопасность
Курахово, Россия, Донбасс, Безопасность
ВС России взяли под контроль Курахово

Подразделения Южной группировки войск взяли под контроль Курахово

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
Боевая работа экипажа танка Т-90М Прорыв в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Подразделения Южной группировки войск взяли под контроль город Курахово в Донбассе, сообщили в Минобороны.
«

"В ходе активных наступательных действий подразделения Южной группировки войск полностью освободили город Курахово — наиболее крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса", — отметили в ведомстве.

При освобождении Курахово особо отличились военнослужащие 5-й и 110-й мотострелковых бригад, проявив мужество и героизм.
В министерстве объяснили, что город был важным логистическим узлом для ВСУ, поэтому его освобождение существенно затруднило тыловое и техническое обеспечение украинской группировки на Донецком направлении, лишив киевский режим возможности обстреливать из артиллерии мирные кварталы столицы ДНР.
© ИнфографикаПодразделения Южной группировки войск освободили город Курахово в ДНР
Подразделения Южной группировки войск освободили город Курахово в ДНР
© Инфографика
Подразделения Южной группировки войск освободили город Курахово в ДНР
В ведомстве также напомнили, что за десять лет украинские военные превратили город в мощный укрепрайон с развитой сетью долговременных огневых точек и подземных коммуникаций. Кроме того, с севера Курахово прикрывалось водохранилищем, что существенно ограничивало маневренные возможности российских штурмовых подразделений.
«
"В результате профессиональных действий российских войск при освобождении Курахово противник потерял 80% личного состава (более 12 тысяч человек), порядка трех тысяч единиц различных вооружений и военной техники, включая 40 танков и других боевых бронированных машин", — добавили в ведомстве.
При этом за два месяца боевых действий под Курахово ежедневные потери ВСУ в среднем составляли от 150 до 180 военнослужащих убитыми и ранеными.
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В министерстве уточнили, что для обороны города противник привлек формирования националистов и иностранных наемников, усилив их артиллерией и танками. Среди них подразделения элитных 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад, а также 5-й тяжелой, 33-й и 157-й механизированных бригад.
Всего для удержания Курахово, по данным Минобороны, командование ВСУ сосредоточило 26 батальонов общей численностью свыше 15 тысяч военнослужащих.
«

"После взятия Курахово российские войска вышли на оперативный простор. Это позволит нарастить темпы освобождения территории Донецкой Народной Республики", — подчеркнули в российском военном ведомстве.

Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остававшийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
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