https://ria.ru/20250106/krym-1992665163.html

Порядка 250 тонн загрязненного грунта вывезли с побережья Крыма

Порядка 250 тонн загрязненного грунта вывезли с побережья Крыма - РИА Новости, 06.01.2025

Порядка 250 тонн загрязненного грунта вывезли с побережья Крыма

Около 250 тонн грунта и песка, загрязненных нефтепродуктами из-за аварии танкеров в Керченском проливе, вывезено с прибрежной полосы в республике Крым с момента РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T14:42:00+03:00

2025-01-06T14:42:00+03:00

2025-01-06T14:42:00+03:00

происшествия

керченский пролив

симферополь

керчь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости. Около 250 тонн грунта и песка, загрязненных нефтепродуктами из-за аварии танкеров в Керченском проливе, вывезено с прибрежной полосы в республике Крым с момента начала работ, сообщает пресс-служба главного управления МЧС региона. "За время проведения работ выявлено 34 факта обнаружения нефтепродуктов, собрано и вывезено порядка 249 тонн загрязнённого песка и грунта" , - говорится в сообщении. За сутки обследовано 384 километров береговой линии от городского округа Керчь до населенного пункта Заозерное городского округа Евпатория, новых случаев загрязнения не выявлено. В воскресенье продолжены работы на участке в Ленинском районе на территории государственного природного заповедника "Опукский" в селе Яковенково, где ранее загрязнение коснулось прибрежной полосы протяженностью три километра. В ликвидации ЧС задействованы силы добровольцев и сотрудников заповедника, сотрудники МЧС и крымского подразделения спасателей "Крым-спас". В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.

https://ria.ru/20250102/zagryaznenie-1992316375.html

https://ria.ru/20250105/kuban-1992605247.html

керченский пролив

симферополь

керчь

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происшествия, керченский пролив, симферополь, керчь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе